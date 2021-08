Joaquín Arbe partició ayer de la maratón en los Juegos Olímpicos de Tokio en la que alcanzó el puesto 53°. Luego de finalizar la competencia, el atleta de Esquel escribió algunas palabras.

A través de redes sociales, Arbe comentó: "Bueno pasó el tan esperado Maratón Olímpico De Tokio 2020 ahora podemos decir que somos Atletas Olímpicos. Fue un Maratón muy especial donde me pasaron muchas cosas por la cabeza cuando me paré en la línea de largada se me cayeron unas lágrimas".

Con respecto a la carrera, el atleta escribió: "Largamos con una idea de carrera pero en el kilómetro 13 ya vi a un africano desmayado al costado y eso me preocupó un poco porque ellos están acostumbrados a correr con calor y humedad y a pasar los kilómetros iba cruzando atletas caminando otros desvanecidos y ahí ya solo pensé en regular. Tratar de llegar bien y cumplir con cruzar la meta. Llegué físicamente bien a los últimos kilómetros y no senti la "sufrición" y ahora queda volver a casa con la familia y planificar lo que sigue, porque esto recién comienza".