El Ministerio de Salud del Chubut, conducido por Fabián Puratich, compartió una serie de recomendaciones orientadas a favorecer un mejor abordaje de la problemática del suicidio en los distintos medios de comunicación de la provincia, en ocasión de conmemorarse este viernes 10 de septiembre el “Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio”.

Las mismas se encuentran detalladas dentro del “Protocolo Provincial de Prevención, Asistencia y Posvención del Suicidio”, que fue elaborado de forma conjunta por las Direcciones Provinciales de Salud Mental Comunitaria y de Prevención y Asistencia de las Adicciones, con el objetivo de alcanzar un enfoque intersectorial de este tipo de conductas riesgosas, garantizando así su tratamiento integral, el cual busca promover también una comunicación responsable por parte de los medios masivos.

Anclaje preventivo

“Los equipos del Ministerio de Salud del Chubut concebimos a la comunicación como una de las herramientas más importantes en lo que respecta al anclaje preventivo”, señaló la directora provincial de Salud Mental Comunitaria, Virginia Conci, agregando que “por este motivo, a través del nuevo protocolo que diseñamos pretendemos reforzar la idea del rol fundamental que tienen los medios en el adecuado tratamiento y abordaje de los temas relacionados con la salud mental y las adicciones, como puede ser el caso del suicidio”.

Influencia de los medios de comunicación

“De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los medios de comunicación juegan un papel significativo en la sociedad actual, ejerciendo influencia directa sobre las actitudes, creencias y comportamientos de la comunidad, por lo que pueden tener una incidencia activa en la prevención de las distintas conductas riesgosas”, detalló la referente provincial.

Recomendaciones específicas

Con esto en mente, la cartera sanitaria chubutense compartió una serie de recomendaciones relativas al tratamiento responsable de dichas problemáticas en los medios masivos, incluyendo diversos parámetros de autocuidado y cuidado mutuo, datos de referencia del sistema de salud, información psicoeducativa y demás.

“A la hora de comunicar sobre estos temas es muy importante tener en cuenta ciertas directivas, como por ejemplo el hecho de exponer la problemática del suicido bajo el apartado de ‘Salud Pública’ y no dentro de la sección ‘Policiales’, ya que no se trata de un acto delictivo”, explicó Virginia Conci, añadiendo que “es conveniente evitar afirmar que ‘el sujeto ha cometido un suicidio’, así como también resulta fundamental reservar la identidad de la persona involucrada y no caer en generalizaciones del tipo ‘ola o pandemia de suicidios’, porque se estaría transmitiendo un mensaje peligroso y contraproducente”.

Informar de forma respetuosa

Además, la directora provincial de Salud Mental Comunitaria señaló que “es responsabilidad de los medios de comunicación informar de forma respetuosa sobre este tipo de problemáticas, recurriendo siempre a fuentes de información auténticas y confiables, asegurándose primero que la familia del fallecido haya sido informada del hecho antes de empezar a difundirlo, y respetando la vida privada de éste, así como también el duelo de su entorno”.

“Resulta esencial no presentar imágenes alusivas cuando se comunica un suicidio, así como tampoco imágenes que puedan resultar tendenciosas o estigmatizadoras”, sostuvo la referente provincial, concluyendo por último que “es de suma trascendencia en la difusión resaltar siempre las alternativas saludables con las que las personas cuentan y difundir las señales de riesgo de las conductas suicidas”.