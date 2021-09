Stayin' Alive (Sobreviviendo), la propuesta para escuchar este sábado, es un tema emblemático del grupo formado por los hermanos Gibb.

Su lanzamiento ocurrió el 13 de diciembre de 1977 como segundo single de la banda sonora de Saturday Night Fever (Fiebre del sábado noche), película que se estrenó ese mismo año en Estados Unidos.

El 4 de febrero de 1978, los Bee Gees llegaron al número uno de las listas norteamericanas con Stayin' Alive; la canción consiguió permanecer en el primer puesto durante cuatro semanas consecutivas. En 1983, Stayin' Alive también daría nombre a la secuela de Saturday Night Fever, film dirigido por Sylvester Stallone y con John Travolta de nuevo como protagonista.

El hecho de que la canción abriera el film, ayudó a que se convirtiera en una de las más conocidas del grupo y, además, en todo un hit de la música disco que representó el nacimiento del fenómeno como tal.

Barry Gibb, componente de Bee Gees, dijo que Stayin' Alive había sido escrita para expresar las emociones de los supervivientes de las calles de Nueva York. El tema nació de otra canción que la banda ya había compuesto llamada Saturday Night: no quisieron usar ese título porque el grupo Bay City Rollers ya tenía una titulada de igual forma.



Letra en español de Stayin' Alive (Sobreviviendo)



Bueno, puedes asegurar, por la forma en que camino

que soy un seductor, no tengo tiempo para hablar (woman's...)

La música alta y el calor de las mujeres,

me han pateado desde que nací,

y ahora está todo bien, está OK.

Y tú puedes mirar hacia otro lado,

podemos intentar entender

el efecto que causa el New York Times en el hombre.

Tanto si eres un hermano como si eres una madre,

estás sobreviviendo, sobreviviendo (stay alive)

Siento la ciudad romperse y a todo el mundo temblar,

y nosotros, estamos sobreviviendo, sobreviviendo.

Ah, sobreviviendo, sobreviviendo.

Ah, sobreviviendo.



Bien, ahora, tengo momentos malos y momentos buenos,

y si no puedo tener ninguno, realmente intento conseguirlos.

Tengo las alas del cielo en mis zapatos,

soy un bailarín y no puedo perder.

Sabes que todo está bien, está OK.

Viviré para ver otro día,

podemos intentar entender

el efecto que causa el New York Times en el hombre.

Tanto si eres un hermano como si eres una madre,

estás sobreviviendo, sobreviviendo.

Siento la ciudad romperse y a todo el mundo temblar,

y nosotros, estamos sobreviviendo, sobreviviendo.

Ah, sobreviviendo, sobreviviendo.

Ah, sobreviviendo.

La vida no va a ninguna parte,

que alguien me ayude.

Que alguien me ayude, sí.

La vida no va a ninguna parte,

que alguien me ayude.

Sobreviviendo.

Bueno, puedes asegurar, por la forma en que camino

que soy un seductor, no tengo tiempo para hablar.

La música alta y el calor de las mujeres,

me han pateado desde que nací,

y ahora está todo bien, está OK.

Y tú puedes mirar hacia otro lado,

podemos intentar entender

el efecto que causa el New York Times en el hombre.

Tanto si eres un hermano como si eres una madre,

estás sobreviviendo, sobreviviendo.

Siento la ciudad romperse y a todo el mundo temblar,

y nosotros, estamos sobreviviendo, sobreviviendo.

Ah, sobreviviendo, sobreviviendo.

Ah, sobreviviendo.

La vida yendo a ningún sitio, que alguien me ayude.

Que alguien me ayude, sí.

La vida yendo a ningún sitio, que alguien me ayude, sí.

Sobreviviendo.

La vida no va a ninguna parte,

que alguien me ayude.

Que alguien me ayude, sí.

La vida no va a ninguna parte,

que alguien me ayude.

Sobreviviendo.