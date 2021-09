Delia es una vecina de Paso del Sapo que denunció maltratos y lesiones hacia su hijo por parte de un policía. Del hecho, nadie hizo eco y las autoridades nunca les dieron respuestas.

El mismo ocurrió hace un mes, el involucrado es un policía de la localidad, quien amenazó y golpeó a un menor de edad.

"Pedimos que esto no quede así, ya hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y por las vías correspondientes como se verá, pero no tenemos ninguna respuesta hasta el momento", comenzó explicando Delia.

La madre del menor decidió hacer público el hecho y mencionó: "No queremos que esto siga pasando con ningún adolescente y ningún niño más. Creo y estoy convencida que la policía está para brindar seguridad y bienestar, además de dar un buen ejemplo. Es lo que menos demostró este "señor" al amenazar a mi hijo", advirtió.

Situación

En un partido de fútbol el policía le pegó una patada en el ojo a un menor de edad y lo dejó en la cancha tendido, para posteriormente irse a su casa, sin auxiliarlo y ver que había sucedido.

La madre del menor se expresó y dijo:

"¿A eso llaman no intencional? , ¿Si no fue así porqué no lo levantó y lo llevó a la salita de primeros auxilios? ¿Porqué jamás se acerco a nuestra casa y nos comunicó lo que pasó como adulto y policía?"