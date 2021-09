El color naranja es uno de los tonos más vibrantes de la paleta cobra fuerza y nos llena de energía esta nueva temporada primavera verano 2021/2022.

Si aún no tienes ninguna prenda en este tono en tu armario, este es el momento.

Oficialmente el naranja está de moda.

¿Cómo combinarlo?

Una buena alternativa para comenzar es incluirlo a través de accesorios como pañuelos, zapatos, collares, carteras, zapatillas con detalles en el color e incluso en fundas para tu celular.

El naranja es un color muy bonito para dar un poco de color a un vestuario más neutro. En este caso sería buena la idea de jugar con los accesorios.

Su opción de estilismo es la más radical posible: se inclinan por look monocolores, en las que combinan varios tonos de naranja o un único tono con accesorios contrastados.

Pero la combinación estrella con este color es la del naranja y rosa , que va a triunfar desde ya hasta el final del verano.

Otro detalle que puede ser de mucha utilidad a la hora de vestir naranja de cabeza a pies: los zapatos. Se suele elegir de color blancos ya que hace un lindo contraste con el naranja.

No es mala idea para no caer en el error de coordinar zapato y bolso, una vieja regla del estilo que ya no resulta tan interesante, excepto si optamos por vestir un único color, includos accesorios. Podemos llevar bolso y zapatos del mismo color, pero mejor en tonos que contrasten.

La mezcla de estampados es una de las maneras más sencillas de insuflar un toque de diversión a tus outfits.

Apostando, por ejemplo, por una camisa de satén de rayas o remera y combinarla con una pollera o un pantalón con dibujos de flores multicolores. Una de las tonalidades con las que mejor se lleva este naranja más suave es precisamente otro de los colores tendencia de la temporada, el azul eléctrico. Un paso de los cálidos a los fríos sin renunciar al magnetismo que desprenden ambas gamas.

La forma más sencilla de vestir de naranja es apostar precisamente por la prenda fetiche del buen tiempo: el vestido.

Todos sabemos que el naranja combina de maravilla con el blanco y negro, pero para conseguir un estilismo inolvidable, podemos combinarlo con otros colores como el azul, fucsia, amarillo, Lila y marrón.

Depende de la época del año nos puede apetecer vestir colores más oscuros, cálidos o fríos, pero también influye mucho el estado de ánimo que se tenga. Así que dependiendo de estos dos factores tus prendas de vestir tendrán unas tonalidades u otras. Definitivamente esta primavera - verano será súper colorida.