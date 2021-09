Trevelin: Una mujer denunció que envenenaron a sus perros

En el día de ayer a las 23:00 una ciudadana del Barrio Malvinas en Trevelin llamó a los efectivos policiales y expresó que le habían envenenado a sus perros.

Arribados al lugar, se identificó a la ciudadana en cuestión quien aludió que a las 22.00hs escucharon ladridos en el exterior de su casa y observó a dos de sus perros con una espuma característica en la boca. También había un tercer perro afectado que aún seguía con vida, por lo que solicitaron la presencia de un veterinario.

Minutos después se hizo presente el veterinario Dr. Garitano Juan, quien certificó que los mismos efectivamente fueron envenenados. Inmediatamente procedió a colocarle un inyectable a uno de los perros y recomendó que se lave todo el área con agua (sin detergente y/o lavandina), y que los dos perros fallecidos sean enterrados en un pozo profundo.

Se dejó constancia que la denunciante no sospechaba de nadie, pero refirió ser intencional dicho daño. No obstante, se consultó a los vecinos a fines de recabar información pero no obtuvieron resultados.

Asimismo se recorrió el predio frontal, a fines de constatar la presencia de algún elemento relacionado al hecho, con resultados negativos.

Intervino personal de criminalística y se facilitó guantes de látex al concubino de la denunciante quien se encargó de llevar los canes a un lugar lejano siguiendo las recomendaciones del veterinario, a fines de enterrarlos.