Saldos y retazos de la visita del Ministro Matías Lammens a Esquel

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – La llegada de Matías Lammens a la región cordillerana fue un hecho relevante y que tiene varias aristas para analizar.

Lammens se preocupó mucho en saber que hicieron los clubes con el dinero bajado desde Nación a través del programa “Clubes en Obras”, subsidio que solo lo recibieron (o lo reciben) las instituciones deportivas que tienen sus papeles al día.

Es un dinero importante, es cierto, pero al igual que el IFE, sería importante que haya una segunda cuota, de igual o mayor monto para los clubes y lo antes posible. No hace falta señalar lo importante que es para una sociedad invertir en el deporte.

En el quincho de Belgrano se dieron a conocer muchas de las necesidades de los clubes y asociaciones de Esquel. Claro que no estuvieron todos los clubes, ni todas las Asociaciones.

Es que en verdad la manera en cómo se invitaron a las instituciones quedó en la nebulosa. No estuvieron todos y algunos ni se enteraron.

Además comenzó a circular un audio donde señalaba “que la culpa la tenía Hernán”, por Hernán Maciel (Secretario de deportes) donde supuestamente era él quien invitaba a los clubes. En esta, le tenemos que dar la derecha a Maciel, no tuvo nada que ver. La vista de Lammens fue una visita protocolar (o de campaña, según como se lo mire) y el municipio en esta, “no cortó ni pinchó”.

Ahora bien, abiertamente el dueño de casa, Milton Reyes había asegurado días antes de la vista de Lamnens que “los dirigentes deportivos de todas las instituciones estaban invitadas a la reunión”. Por ende, no hubo tarjetita de cumpleaños. Si no fuiste… hacete cargo.

Aparte, si sos dirigente deportivo y sabiendo que todo se logra bajo gestiones, no espere que te inviten. Ponete la remera más limpia que tenga, no te olvides del barbijo, acomodá las hojas dentro de una carpeta y presentante ante el ministro. Este era el momento.

Muchas veces se consiguen las cosas por ser insistidor, pesado, rompe huevo, usen el término que quieran.

Fue una pena que ninguno de los clubes relacionado con La Hoya se acercaran al predio de Belgrano. Tampoco estuvo la AFE, como tampoco los integrantes de la Liga Independiente de Futbol Barrial.

Faltaron La Gambeta, San Telmo, la Asociación Pro Ayuda al Bario Badén y las distintas escuelas de atletismo que de manera privada o social se formaron.

Ausentes estuvieron los de la Española, la Italiana, Esquel Padel, el Club Cordillerano, el Club de Arquería Andino Patagónico, Esquel FC y el Grupo Joven Ceferino. Los clubes privados y algunos organizadores privados de competencia deportivas.

Faltaron muchos, no hacía falta tarjeta de invitación, había que ir y sentarse. Sentarse y hablar. Quien no estuvo fue porque no quiso. Porque pensaron tal vez que era un acto de campaña y no había que quedar pegado. Así de sencillo.

Después nos quejamos cuando el Estado no hace nada y no acompaña.

Hay datos por demás relevantes dentro de la reunión con los dirigentes. Lammens tomó nota de todo. No trajo soluciones para nada. Solo tomó nota y prometió respuestas a cada uno de los requerimientos, al menos de los requerimientos que se llevó.

Por eso decimos, los proyectos de los que no fueron deberán hacer fila, ponerse a la cola y esperar a que te llamen.

DIVERSAS EXPOSICIONES

Juan Manuel Freeman, presidente de San Martín, destacó la amplitud que tiene ahora la institución deportiva donde no solo se practica fútbol y básquet. Remarcó la apertura hacia otros deportes y señaló lo necesario de poder terminar la obra en la cancha del barrio Badén.

Está la carcasa, pero falta todo el contenido. Está la tribuna, pero faltan los vestuarios y los baños. Hace falta un empujón más fuerte que un programa “Clubes en obras”. Pero San Martín avanzó mucho a pesar de la pandemia.

El Circulo de Ajedrez también estuvo representado en la reunión. Precisamente su presidente Randall Williams señaló que lo importante era que visualicen la institución. No pidió terreno, ni sede ni nada que se le parezca.

Destacó el trabajo social que pronto se hará en las sedes vecinales con la enseñanza del ajedrez para los más chicos y como claro objetivo, el armado de tres torneos por demás importantes: el primero, el torneo provincial absoluto que tendrá lugar en el mes de noviembre; otro, a nivel nacional en la categoría de menores y uno más amplio a nivel internacional. Una especie de aquellos torneos “Esquel Turístico”. Bien por Randall, quien no pidió nada descabellado.

MILLONARIO POBRE

Por otra parte, causó mucha sorpresa la exposición de José Franzó, integrante de la AVOCH quien señaló que somos “un millonario pobre”. Es que la entidad tiene lo que a muchos le faltan: terreno y no es un pequeño lotecito, es un predio de 28 hectáreas, abandonado casi en su totalidad. Mejor dicho, la obra del autódromo está abandonada en su totalidad. El kartódromo es lo que le da ruido de motores a la zona, donde con mucho esfuerzo tratan de dejarlo en condiciones.

“Tenemos un predio de 28 hectáreas y queremos que la gente de Esquel lo pueda usar”, habrá que sentarse con la AVOCH y armar distintos convenios. Tal vez dos o tres hectáreas le podrán servir a los clubes que no tienen cancha.

Lo que quiere la gente de la AVOCH es poder instalar algunas que otras pantallas solares y tener la iluminación del predio. Mucha gente se mete en el predio para andar en bicicleta, para caminar o para trotar.

LA AMPLIACIÓN DEL SUM Y EL CESPED SINTÉTICO

Quien seguro no va a votar a Ongarato, es la gente del Barrio Estación. Es que están molestos con las fotos del intendente de Esquel visitando algunos que otros clubes en Comodoro Rivadavia. “No quiso a venir a nuestra sede que está acá en Esquel y anda visitando otros clubes en la provincia, destacó Fabián Bahamonde, presidente del Deportivo Estación. La relación con Matías Taccetta es diferente y el agradecimiento con Matías Lammens es mayor aún.

“Estamos muy agradecidos con el programa “Clubes en Obras”, destacó además. “Con la plata que recibiremos servirá para ampliar el SUM” en el mismo momento en el que le daba al Ministro una carpeta con el proyecto del césped sintético para la canchita del predio.

Otra exposición, bastante particular por cierto, fue la realizada por Elías Coronel, presidente de la Escuela Modelo de Futbol, quien destacó que somos “usurpadores” de un predio, más precisamente los terrenos que están frente a la Politécnica, donde entrenan las categorías de divisiones inferiores.

“Nuestro sueño es conseguir un predio en la zona de Valle Chico, porque consideramos que Esquel se extenderá hacia ese sector”, aseguró Coronel.

El presidente de Escuela Modelo destacó además que armaron un convenio con la Sede Vecinal del Barrio Matadero, donde utilizan una pequeña canchita que hay detrás y también el SUM con distintas actividades, entre ellas la incorporación de Taekwondo, una nueva filial de la Escuela Sur a cargo de Andrés Carollo.

Hablando en Taekwondo, también estuvo presente Patricio Serna, quien fuera nominado en últimos días como entrenador principal de los seleccionados chubutenses, quien destacó el esfuerzo que hicieron desde el inicio del proyecto de Raion Ki, donde lograron varios de sus alumnos lograron títulos mundiales, en tanto todavía se recuerda que Raion Ki fue la escuela que más alumnos presentó en un torneo sudamericano, aquel torneo de Lima en Perú, donde salvo “el deseo de suerte” nada habían recibido por parte del municipio, como tampoco de provincia y de nación.

También se acercó al quincho del Club Belgrano, Rodolfo Carosso, uno de los hermanos Carosso quien desde hace varios años tienen una escuela formativa y de desarrollo del mini básquet, siendo la Asociación Civil Carossi Básquet la más grande en toda la provincia en cantidad de chicos y chicas que practican este deporte.

Ellos, como todos, quieren un terreno. Apenas se lo den, ya tiene el ante proyecto preparado para la construcción de un gimnasio. Hace año que lo tienen en carpeta, cuando surja lo del terreno, le pasan un trapo a la carpeta y lo dejan sobre la mesa.

Otro referente del deporte local que estuvo presente en la reunión con Matías Lammens ha sido Tomás Ulloga, presidente del Club Social y Deportivo Del Campo, quien destacó que “nosotros no pedimos plata, sino elementos deportivos para que nuestros profesores y profesoras puedan trabajar de la mejor manera”.

Claro que agradeció la visita de Lammens y remarcó que “mucho de nosotros como dirigentes vivimos en este club (por Belgrano de Esquel), donde hemos aprendido mucho, extendiendo claro está el agradecimiento a Milton Reyes por la invitación.

A pesar de ser una visita protocolar, con algunos tintes de campaña, Hernán Maciel se acercó al quincho y se sentó, no tan al lado de Lammens, cosa que hubiese sido acorde. Se quedó cortó en la alocución. Debía haber sido más concreto. Debía pedir ayuda para dos temas puntuales. Una para que Joaquín Arbe tenga un trabajo del Estado Nacional. Es que representó al país en un Juego Olímpico y eso no es cualquier cosa.

Es muy difícil que el Intendente Sergio Ongarato, con ganas de ser Senador, tome la decisión de incorporarlo a la planta municipal. Es un riesgo político que no quiere correr. Será ponerse a mucha gente en contra, más cuando estamos a días de unas elecciones.

Por ello, Maciel se quedó corto con el pedido. Debió haberle tirado la pelota a Nación para que se haga cargo.

El otro tema puntual, tiene que ver con el otorgar una vivienda a Eulalio “Coco” Muñoz. Claro que en esto el municipio no corta ni pincha. Pero cuando haya un aporte de nación para con la provincia en eso de planes de vivienda, el mensaje debería ser clarito “nosotros le damos el aporte para 200 viviendas, pero no se olviden que una es para nuestro atleta olímpico, el resto repártanla como quieran”. Poco más, poco menos ese debería ser el mensaje, desde arriba.

Y tanto Santiago Igon, como Rafael De Bernardi y Carlos Linares, deberían tomar nota de ello.

Estuvo corto Maciel, capaz que se sintió incómodo en ese ambiente.

¿QUÉ PASÓ CON EL PROYECTO DE LA PISTA DE SOLADO SINTÉTICO?

Hubo un momento bastante particular en la jornada del viernes, En plena conferencia de prensa, que tuvo lugar en el césped sintético de la cancha de Belgrano hubo una respuesta por parte del Ministro de Turismo y Deportes que nos dejó “pedaleando en el aire”.

Lammens dijo desconocer el proyecto sobre la nueva pista de atletismo. Tal vez haya entendido mal la pregunta.

- ¿Conoces el proyecto para la pista de solado sintético para Esquel?

- No. No conozco el proyecto, Nadie me lo presentó.

Uh Dios... en que lio nos metimos. Justo a mí se me ocurrió hacer esa pregunta.