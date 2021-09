Lo hizo dos veces, una en Buenos Aires y la otra en el Aeropuerto de Esquel. En la foto se ve clarita la imagen de la entrega de la carpeta sobre el proyecto de la pista. Fue en el Aeropuerto cuando se acercó con el Intendente Sergio Ongarato. Tal vez Lammens no entendió la pregunta o no se acordó.

Para Hernán Maciel ha sido beneficiosa la llegada del Ministro Lamenns a la ciudad de Esquel, lugar donde se respira deporte. "Estuvimos acompañando a una pequeña población de dirigentes deportivos en la charla que Lammens tuvo en el club Belgrano, donde conté las necesidades de los clubes".

"Yo por suerte estuve con él hace dos meses en Buenos Aires donde le pude manifestar algunas inquietudes de los clubes y donde le entregué un proyecto del club Belgrano, en relación a su gimnasio y además el proyecto de la pista de atletismo", destacó además.

La visita de Lammens a Esquel es beneficioso para la ciudad, "porque conoce personalmente las necesidades de la región y luego es mucho más fácil para seguir gestionando obras para nuestros clubes". "Es muy bueno que pueda ver la realidad de como están viviendo nuestros deportistas en un lugar tan alejado y que conozca todas las potencialidades que tenemos en este ambiente fantástico".

Por otra parte afirmó que no tuvo nada que ver con las invitaciones a las instituciones deportivas "no fui yo quien tuvo que ver con la agenda del Ministro, destacando que hasta la noche del jueves no estuve invitado y decidí con Gustavo (por Gustavo Simielli, secretario municipal de turismo) ir a Belgrano porque nos parecía que era correcto.

Ante la consulta de porque muchos clubes quedaron fuera de la convocatoria, Maciel destacó que "en el transcurso del día he recibido muchos mensajes y en verdad con justa razón".

"Estuve consultando con quienes armaron la agenda, pero en verdad esa demanda la tendría que contestar quienes armaron la agenda del Ministro". "Nosotros fuimos con Sergio al Aeropuerto, porque consideramos que el deporte está por encima de todas cuestiones políticas".