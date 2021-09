El Intendente de la ciudad de Esquel y precandidato a senador nacional, Sergio Ongarato, anunció a través de sus redes sociales que le solicitó la renuncia al Secretario Coordinador de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, por realizar el anuncio de obras sin su autorización.

"Los anuncios de obras y compras de la municipalidad de Esquel realizados por el contador público Matias Taccetta en el día de ayer son bajo su exclusiva responsabilidad y no son avalados por mi, toda vez que considero que violan el código electoral vigente", detalló en su cuenta de Twitter, Sergio Ongarato.

El gabinete municipal tiene instrucciones de no realizar anuncios públicos sin mi autorización lo que no fue respetado por el cdor. Taccetta, razón por la cual no continuará como secretario de coordinación de gestión y finanzas de la Municipalidad de Esquel.