El maratonista local, hizo un breve repaso de su trayectoria, donde dejó algunas impresiones que servirán para el análisis de las próximas generaciones.

"El primer torneo que fui de los Evita con 14 años llenamos una encuesta que era qué sueños queremos cumplir en el deporte, y eran ganar las carreras conocidas de la provincia, estar con la selección Argentina; el sueño más difícil que pusimos era clasificar a un juego olímpico, era algo que nunca pensamos que se iba a concretar, lo tomé como algo imposible y a medida que fui creciendo fui subiendo de categoría, empecé a mejorar las marcas y ganar las carreras más importante de la provincia como, el Tres Ciudades, la de Crónica, etc., de a poco se fue dando todo".

"Estoy muy cerca de estar en Paris; la marca que piden la pude hacer en Valencia este año, eso me deja tranquilo y si todo sale bien puedo volver a estar en los próximos juegos olímpicos"

"Yo iba a intentar la marca en Rio 2016 y por una lesión, una pubalgia me tuve que operar y quedé afuera de los torneos importantes, de ahí seguí entrenando con ganas de mejorar, muchos se bajonearon y dejan el deporte yo seguí y me toco estar en Tokio o como ahora que pude marcar el récord olímpico como me toco a mí son cosas que llevan mucho tiempo no se tiene resultado ni en 6 meses ni en un año"