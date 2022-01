La Senador Nacional por Chubut, Edith Terenzi, estuvo presente en Esquel donde mantuvo un encuentro con el intendente, Sergio Ongarato, en el que puntualizaron una serie de gestiones para obras en la ciudad.

"La idea es hacer una visita institucional con los intendentes. Hoy tuve un encuentro con Ongarato y necesitamos trabajar cuestiones en conjunto porque hay posibilidad de gestionar y tener acceso a la burocracia del estado nacional, donde tenemos una llegada mucho más aceitada", expresó la senadora radical de Juntos por el Cambio.

Terenzi también remarcó que: "Sabemos que las intendencias hacen gestiones, por ahí infructuosas, en Buenos Aires. La idea es llevarnos un listado de cuestiones que el intendente necesita que impulsemos. También lo hablamos con el Conejo Deliberante, que me planteó una serie de cuestiones que necesita que sigamos en Buenos Aires y eso vamos a hacer".

"Por ahí hay obras, uno no quiere generar falsas expectativas porque el presupuesto no fue aprobado en Nación y probablemente tengamos dificultades para ingresar obras a los próximos presupuestos del Gobierno Nacional. Lo importante es tener los proyectos en la mano. Algunas obras necesitan financiamiento o buscarlo, otros necesitan armar proyectos y otros que nación se involucre. En líneas generales todo tiene que ver con obras. El estado provincial y los municipios no tienen obras para obras muy importantes", agregó la senadora.

De todas maneras, Terenzi explicó: "Todavía no me llevo ninguna. Van a establecer un orden de prioridades para que empecemos a trabajar. Supongo que todo lo que tiene que ver con lo ambiental, planta potabilizadora, el GIRSU, las obras que consideren más importante para trabajar ya".