TEDx desembarca nuevamente en la ciudad de Esquel para que el público en general pueda disfrutarlo.

Estas charlas realizadas a nivel global, son congresos que se organizan de manera independiente sin fines de lucro aunque se puede cobrar una entrada para cubrir costos. El objetivo es brindar un espectáculo que justamente integra la tecnología , el entretenimiento y el diseño tal como lo indica su sigla TED

Así lo explicó Thiago Opazo, uno de los casi treinta colaboradores que tiene la organización para llevar a delante las diferentes actividades. Con alegría y emoción expreso que en esta cuarta edición "hay oradores locales, nacionales e internacionales, que vienen exclusivamente para la TEDx Esquel. Con respecto a las temáticas son abiertas, es muy variado, hay de distintos tipos y para todas las edades, lo que se intenta es conectar con la gente"

Los oradores invitados

Valerie Kattenfeld

Dr. Jorge Kropman

Sebastian Staltari

Carlos Richeri

Jeremías Otárola

Rocio Paleari

Israel Regner

Juan Scarpinelli

Celeste Salas (influencer)

Barbi Bac (influencer)

Artistas invitados

Lautaro

Xruz

Anna

K-Lit

Circo silvestre

Mimos

Israel Regner

Karem Boudargham

Somos Danza

Lil b

A lo largo de esta semana, los diversos oradores de distintas partes del país, incluso del mundo llegaron a nuestra localidad, sumándose a los oradores locales; unos días atrás, pisaban nuestra ciudad, el Dr. Jorge Diaz Kropman junto con Juan Scarpinelli. Por otro lado, el día de ayer, llegaron a la localidad de Esquel las “TikTokers” e “Influencers” Celeste Salas y Barbie Bac completando el grupo de oradores. Estos vienen desde muy lejos y serán participes de la 4ta edición del evento “TEDxEsquel”. Los mismos asistirán el sábado y domingo en el gimnasio municipal, brindando sus charlas al público esquelense.

Al ser la 4ta edición optamos por hacerlo a lo grande, la calidad del evento será mucho mejor que en ediciones anteriores, ya que será un evento de dos días, contando con más números artísticos, exposiciones de emprendedores de la zona e incluso con “foodtrucks”, sin olvidarnos de la escuela vial del APSV. El evento en sí, dará comienzo este sábado, a partir de las 18:30hs en el gimnasio municipal de la ciudad, desde el inicio hasta las 21hs se podrá disfrutar de ciertas partes del evento de manera gratuita como, las exposiciones de emprendedores, la escuela vial, y ciertos números artísticos; de las 21hs en adelante, el evento contara con una parte paga, la cual cuenta con las charlas de nuestros oradores, los foodtrucks y otra gran cantidad de números artísticos, para ingresar se necesitar haber comprado previamente o los mismos días del evento las entradas del mismo; para adquirir estas, podes visitar nuestra página de Instagram @tedxesquel, medio por el cual nosotros te vendemos las entradas. El evento contara con una segunda parte el domingo 23, dando comienzo en el mismo horario y siguiendo el mismo esquema que el día previo. Ambos días del evento contaran con una “previa” del mismo, el cual se transmitirá vía Facebook, en esta podrán conocer mejor a nuestros oradores, mediante una serie de preguntas y juegos que se le realizaran a los mismo, a su vez se podrá ver el ambiente del evento y se podrán tener opiniones del publico acerca del “TEDxEsquel”.

Se debe tener en cuenta que para asistir a cualquiera de las etapas del evento se requieren, el esquema de vacunación completo, o por otro lado si tan solo se cuenta con una dosis, deberá asistir con un PCR negativo con 48hs de antelación al evento. Por supuesto se deben de respetar todas las medidas de seguridad, el uso de barbijo es obligatorio, y a su vez el distanciamiento social sigue siendo requerido. Como algo a tener en cuenta y muy importante son los distintos puntos de sanitización alrededor del predio.

¡Mas Acerca de las Entradas!

Contamos con cuatro tipos distintos de entradas, las “1 Day Pass Gral” con asiento en las gradas del predio, pudiendo elegir si asistir el sábado u el domingo, con un precio de 340$, luego “2 Day Pass Gral” con el mismo asiento, pero a diferencia de las anteriores, tendrán acceso al evento ambos días, con un valor de 540$. También contamos con las opciones VIPS de ambas, con asientos con mejor visión, las “1 Day VIP Pass” se encuentran en un valor de 490$ y las “2 Day VIP Pass” a 690$. Se ha de tener en cuenta previo a la compra de estas que los menores de 4 años no pagan entrada y que los menores de 12 han de atender al evento con un mayor o responsable a cargo, de no ser así no podrán asistir.

Thiago Opazo

Nazarena Gonzales

Guadalupe Troncuto

Geronimo Orueta Leyro

Agustín Reyes