El Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, estuvo presente en el acto inaugural de la 96° Exposición Ovina, en la Sociedad Rural Esquel, junto al vicepresidente, Gabriel De Raedemaeker.

Al hacer uso de la palabra, agradeció la invitación a CRA por parte de la Sociedad Rural, que permite además conocer la producción de la región durante todo el año.

"Cada vez que tengo la oportunidad de venir a la Patagonia, veo la tenacidad con la que los productores luchan contra las adversidades, incluido el clima. Es importante que se difunda para realmente se muestre la importancia de la región patagónica como productora del país", comenzó diciendo Chemes, agregando que "desde el gobierno nacional, no se toma conciencia de estas cuestiones. Terminamos un año muy difícil en lo que refiere a la relación de entidades agropecuarias con el gobierno nacional; y este año, no creo que sea distinto".

"No logramos que desde el gobierno nacional se tenga la perspectiva necesaria para que el campo sea visto como pilar de desarrollo y crecimiento y no como solo una fuente de recursos fiscales. Lo único que le importa al gobierno es que nosotros paguemos impuestos. Necesitamos que se muestren políticas de estado que hace años no se ven para que marquen el rumbo de hacia donde se quiere ir con el campo argentino".