El Director de Turismo de la Municipalidad de Esquel, Gonzalo García Badiola, concientizó sobre el uso de las reservas naturales y no arrojar residuos: "Ayer se instalaron carteles de Laguna Willmanco y los arroyos en un trabajo con el Ejército Argentino. Nos permitieron armar circuitos de trekking y mountain bike o bicicleta haciendo mucho hincapié en el cuidado de la naturaleza y no ensuciar. La laguna Willmanco en la parte del Ejército hay que tratar de no ir a acampar, ni permanecer ahí porque el impacto es importante. Vemos que dejan mucha basura. La campaña que preparamos con cartelería es que la gente se lleve lo que lleva".

En la jornada de este miércoles, desde el Ejército Argentino colocaron un cartel recomendaciones y datos útiles para quienes realicen el recorrido del sector de Laguna Willmanco y Tres Arroyos.

El mismo, diseñado e impreso por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Esquel, cuenta con una serie de recomendaciones para quienes disfruten del lugar; un mapa y otros datos útiles para tener en cuenta.

Además, tiene la referencia histórica del porqué del nombre Willmanco o un código QR para registrarte cuando ingreses o salgas del lugar.

"Esto permite al Ejército, monitorear a las personas que entran y salen en caso de que necesiten asistencia. Es importante que se tenga ese control"

La campaña busca concientizar para evitar no solo la contaminación del lugar, sino también cuestiones ígneas y demás, que afecten o alteren la naturaleza del sector.