Desde PAWS Esquel, nos comentaron la situación de Matilda, Sava y Paco, la perra con sus dos cachorros que fueron rescatados en lamentables condiciones y que, luego de un tiempo de recuperación, ya están listos para conseguir una familia.

Se trata de una familia de tres perritos (la mamá y dos cachorros), los cuales deambulaban por las calles céntricas en búsqueda de comida, corriendo peligro de ser atropellados o generar algún accidente.

"Nos pusimos en búsqueda de su hogar, hasta que por fin dimos con su gran cueva, camino a La Zeta; una vez descubierto su lugar donde se refugiaban, estuvimos yendo casi todos los días por un mes a alimentarlos para evitar que regresen a las calles , y lo logramos", detallan desde PAWS, agregando que "viendo que era imposible agarrarlos con correas, decidimos utilizar una jaula que pudimos comprar. Pudimos llevarlos a un terreno que con tanto amor nos facilitaron".

"En febrero se nos termina el tiempo y no podemos dejarlos en la calle"

El proceso para lograr interactuar con la familia canina: "Ellos no tenían ningún contacto físico con los humanos, por lo cual era muy difícil poder acercarse a ellos, su reacción siempre era alejarse con miedo.

Desde el momento que llegaron al terreno comenzamos con la tarea de sociabilización, la verdad no fue fácil, se requirió de mucha paciencia, dedicación y amor, un trabajo que venimos haciendo hace 5 meses aproximadamente. Al principio, no podíamos ni mirarlos, que corrían; buscaban refugiarse todo el tiempo. Pero de a poco y unidos cómo grupo, logramos parte de nuestro objetivo. Aún no logramos interactuar 100% cómo hubiéramos querido, pero sabemos que lo dimos todo y que cuando consigan cada uno su hogar, que es lo que va a suceder, va a ser el regalo más hermoso para nosotros y sin lugar a dudas para ellos".