El hecho tuvo lugar el 31 de diciembre a la 1:40 horas en la intersección de Alsina y A. P. Justo, cuando el imputado en estado de ebriedad, tomó por la espalda a la pareja, la zamarreó, la tiró al piso y le mordió el rostro.

Por esto, en horas de la mañana se llevó a cabo la audiencia de control de la detención, en la que el Procurador Fiscal Carlos Cavallo, pidió se abra procedimiento de juicio rápido. El procedimiento de juicio rápido posibilita a las partes proponer salidas alternativas.

Cinco días después se realizó la audiencia en la que la Defensa propuso una Suspensión de Juicio a Prueba por el plazo de un año y la Fiscalía aceptó por estar de acuerdo la víctima. Entre otras medidas, el imputado no podrá acercarse ni tomar contacto por ninguna vía con la víctima durante todo el año.

Tratándose de un hecho de lesiones leves ocurridas en contexto de violencia de género, teniendo en cuenta que es el primer evento de estas características denunciado ante la justicia penal en relación al imputado, que tampoco tiene otros procesos judiciales en trámite ni condenas previas, es posible aplicar una salida alternativa.

La medida, tal como dijo Ponce, ofrece garantías a la víctima en relación a la seguridad para su vida cotidiana, y al imputado le da la posibilidad de rever su situación, mientras la justicia penal no deja de intervenir de manera abrupta, sino que sigue observando el comportamiento del acusado.

Cumplido el plazo de un año, si cumplió con todas las condiciones impuestas, obtendrá el sobreseimiento. De incumplir, avanzaría el procedimiento de juicio.

La Defensa ofreció la aplicación de este instituto por el plazo de un año en el que el imputado deberá presentarse regularmente en la Oficina del Patronato de Liberados, mantener el domicilio, no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas y abstenerse de consumir estupefacientes. Con la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier vía con la víctima por el plazo de la Suspensión y el cumplimiento de 20 horas de trabajo comunitario.

Por su parte, el Procurador Carlos Cavallo sostuvo que no obstante haber ocurrido en un contexto de violencia de género, este Ministerio Público busca dar una solución rápida y adecuada a la víctima y no someterla a un proceso que dure más tiempo. “Habiendo consultado a la víctima, no hay objeción al ofrecimiento de la Defensa”.

En tanto que, el juez Jorge Criado consultó a la víctima, si comprendió lo que discute y si está de acuerdo. La mujer dijo comprender y manifestó su acuerdo con todos los términos. A continuación, el juez le explicó todas las condiciones de la SJP al imputado, cumplido el plazo, deberá fijarse audiencia para controlar el cumplimiento de las medidas.

Por esto, el Equipo Fiscal de Género, considera que con estas soluciones el éxito radica en el control efectivo del cumplimiento de las reglas de conducta durante el periodo de prueba. Si esta se respeta durante todo el periodo, se habrá logrado interrumpir la escalada de violencia y así prevenir un hecho más grave. En este contexto, es una respuesta efectiva, adecuada y rápida.

Fuente: Fiscalía Esquel