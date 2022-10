Irene Fanoni de Rivadenyra es una vecina de la ciudad de Esquel. Estuvo dialogando con Red 43 y nos relató cómo encaró la crianza de sus cuatro de sus cuatro hijos luego de enviudar de su marido.

A los 23 años se casó con su marido en Córdoba y fueron padres de cuatro hijos: Maximiliano, Lorena, Nicolás y Noelia. El matrimonio decidió venir a Esquel porque personas conocidas les ofrecieron el destino y, además, "las cosas en Córdoba no estaban muy bien".

A fines de la década de 1980 el esposo de Irene enfermó de leucemia, una enfermedad que no tenía cura en aquel momento. "Mi esposo era una persona sana hasta que empezó a sentirse desganado. Lo llevamos a Trelew. Tenía leucemia", relató Fanoni e indicó que tres años después del diagnóstico su marido falleció en 1990, quedando sola con sus cuatro hijos.

Irene comentó que recibió la ayuda de un montón de gente para poder salir adelante. Por ejemplo, cuando su esposo estaba enfermó, "Carlitos" de Bernardi le había conseguido trabajo en el natatorio municipal de Esquel. En este sentido, Fanoni remarcó: "El natatorio fue mi cable a tierra, conocí a muchísima gente. Ahí pude criar a mis hijos, trabajé siempre bien".

Asimismo, otros momentos que la ayudaban a salir adelante eran sus hijos y sus amiguitos. "Mi casa estaba llena de chicos. Las mesas estaban llenas de comida, los veía felices", dijo Irene y recordó que cuando nevaba en la ciudad los chicos, junto con Eva Jones, la buscaban para subir y tirarse desde arriba con bolsas de nylon y colchones.

Con lágrimas en los ojos, Irene contó que vivió situaciones donde no ha tenido comida para darle a sus cuatro hijos al otro día. Sin embargo, ha tenido el apoyo de Eva Jones y su familia, quienes les daban un poco del cordero que carneaban. Por lo que, remarcó que sus hijos nunca pasaron hambre.

"Estoy agradecida de estar acá porque estoy tranquila, pude trabajar y criar mis hijos".

En relación a su trabajo en el natatorio, mencionó distintos episodios que vivió juntos a los niños y niñas que asistían. "Yo tenía unas bandas en el vestuario. Algunas iban y se ponían a hablar conmigo. Se hacía la hora para cerrar la pileta y se mojaban la cabeza en la piletita para que los padres vean que se metieron, pero no habían ido porque charlaban conmigo", expresó. También se refirió a los campamentos de las colonias de vacaciones y señaló que muchos chicos dormían con ella en su carpa por diversos motivos. "Cory Reyes me decía "gordi, fulano tiene miedo", "gordi, fulano tiene frío" y terminaba durmiendo con todos los chicos dentro de mi carpa", dijo.

"Fui saliendo, no se como pero resucité. Estoy agradecida de la vida".

Irene confesó que no solo tiene cuatro hijos, también tiene muchísimos que son del alma. "Dios me los mandó. Muchos vienen, pasan y saludan", expresó.

"Si te quedas la vida te pasa por encima. Uno tiene que hacer fuerza de voluntad y sacrificio".

"Para mí la vida se fue dando, mostrándote las cosas como son. Había cosas que fueron más difíciles y otras que no tanto. Dentro de todo no me puedo quejar", destacó Fanoni.

Para finalizar, la vecina de Esquel hizo hincapié en el trabajo, la gente, su suegra, la tía Julia Peralta, ya que fueron los pilares que la ayudaron a salir adelante mientras criaba a sus hijos. Hoy en día, sus cuatro hijos están trabajando y, a la vez, tiene nueve nietos: Lautaro, Federico, Guadalupe, Candela, Juan, Julia, Elena, Lucía y Emilia.