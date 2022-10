Esta mañana, jubilados y jubiladas docentes de la provincia de Chubut se manifestaron en las puertas del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut (ISSyS) en Esquel por la falta de pago del retroactivo del mes de agosto que debía pagarse este mes.

"En el mes de agosto el Ejecutivo Provincial y el Poder Legislativo otorgaron aumentos a todos los activos que van entre los 10 mil y 15 mil pesos. El Instituto nos comunica el 23 de septiembre que a todos los activos que se les pagó en agosto esos aumentos y que en septiembre íbamos a cobrar el aumento de ese mes y el retroactivo de agosto lo íbamos a cobrar el 15 de octubre", explico la referente de Jubilados, Rosita Contreras.

"En total los jubilados docentes de la provincia somos 5.241. Estas personas no percibieron su retroactivo de agosto y, según el Instituto, la plata que pusieron los activos no está y por eso no nos pagaron a nosotros", añadió.

"El decreto dice que es un adicional y en los considerandos además afirma que forma parte de la recomposición salarial, no pueden quitarnos 18 mil pesos a los trabajadores docentes jubilados", denunció.

La jubilada sostuvo que la plata está disponible porque se trata de lo que aportan mensualmente las y los docentes activos en el ISSyS. "No nos pagaron apropósito. La plata de los activos está en otro lugar", indicó.

"Nuestra furia es por esta violación a los derechos y, en segundo lugar, porque es plata de agosto que nos van a pagar en noviembre con otro 7% o 6% más de inflación", lamentó.

Por su parte, Claudia Ermili, docente jubilada y referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), sostuvo que el organismo realizará una nota formal y la presentará ante el delegado del ISSyS en Esquel. Dicha nota detallará el reclamo de las y los docentes jubilados de la provincia