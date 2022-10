La Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Esquel, a cargo del instructor Jonathan Ascencio, participó del Grand Prix que se disputó en la localidad de Viedma (Río Negro), siendo uno de los últimos torneos que se llevarán a cabo en el 2022.

Además de cinco esquelenses, participaron deportistas de Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires, Chubut y Rio Negro.

Los jugadores de nuestra ciudad que tomaron parte de este torneo el pasado fin de semana fueron Francisco Carrión (categoría Sub 17 y Sub 19), Yazmín Martínez (Sub 19 y Sub 23), Ian Curufil (Sub 19 y Sub 23), Fausto Conesa (Sub 13, Sub 15 y dobles Sub 13), Josué Opazo, (Sub 13, Sub 15 y Dobles Sub 13).

Los diferentes partidos se realizaron en las instalaciones del Polideportivo “Ángel Cayetano Arias”, donde se armaron 12 mesas de competencias y 4 para el entrenamiento habitual, el torneo fue organizado por la Asociación Civil Rionegrina de Jugadores de Tenis de Mesa.

Jonathan Ascencio, el instructor de la escuela Municipal de Tenis de Mesa, destacó que “fue un torneo de nivel nacional y de muy buena experiencia para los chicos, quienes han tenido la oportunidad de medirse con jugadores que integran la selección argentina como Manuela Pereyra e Ignacio Serra; entre otros”.

“El nivel de juego fue muy bueno, los chicos han podido vivenciar la intensidad del juego con competidores de otras localidades y ansiamos que esto sirva de base para que el tenis de mesa esquelense dé un salto de calidad”.