El proyecto "ingresó el 13 de octubre, fue a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y ahora será materia de análisis dentro de esa Comisión, como todo proyecto de Ley siempre es perfectible, sujeto a modificaciones y aportes de otros Diputados, que lo van a ir analizando para que se pueda llegar a dar un dictamen para ser tratado dentro del recinto".

"Desde mi punto de vista, me gustaría y creo que sería bueno, que esto se defina antes de finalizar el período legislativo para que los partidos políticos tengan claras las reglas de juego de cara al 2023. Se tiene que analizar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, realmente aún no lo he charlado con los miembros de esa Comisión, pero me parece a mi que va a llevar un tiempo mas" y no sería aprobada este jueves.