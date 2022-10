A pedido de la Fiscalía, el imputado por el crimen de Héctor Fernando Villarroel, permanecerá en prisión preventiva hasta la audiencia preliminar. Se formalizó la investigación por homicidio y fue declarada legal la detención.

El funcionario Martin Robertson, acompañado por el fiscal Fidel González, expuso que el 23 de Octubre a las 22:10 aproximadamente, se encontraba la víctima en casa de un amigo con otras cinco personas. Entonces pasó por allí el imputado, quién portaba un cuchillo, junto a otros dos sujetos, uno de ellos portaba una pistola. Uno de ellos comenzó a arrojar piedras contra la casa y el segundo efectuó disparos.

Ante esa situación, las personas nombradas en primer término salieron del interior de la vivienda hacia el patio y la mujer presente les pidió que por favor contra la casa no porque estaban sus nenes. En ese momento, mientras estaban en el patio, el imputado le habría asestado una puñalada Fernando Villarroel, con intención de causar la muerte, provocándole una herida profunda en el hemi torax izquierdo que a las 22:30 provocó su deceso en el hospital Zonal de Esquel.

Valaria Ponce sostuvo que no pudo entrevistarse con su defendido por los efectos del alcohol. En tal sentido, dijo que no se encuentra en condiciones de declarar. Desconoció los hechos tal como fueron relatados por los fiscales; planteó que está claro que hubo un enfrentamiento de dos grupos, que los investigadores escucharon una sola versión de los hechos y falta entrevistar al otro grupo. Ponce sostuvo que hubo pluralidad de personas, el hecho fue confuso y no se le puede endilgar la autoría de la lesión. Añadió que su defendido también resultó lesionado y que el cuchillo secuestrado seguramente tendrá su ADN porque debe tener su sangre. En esta línea sostuvo que no hay evidencias de que él quisiera lesionar a Villarroel.

Robertson requirió la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar por peligro de fuga y de entorpecimiento procesal. El planteo fue profundizado por el fiscal Fidel González.

Ponce se opuso y requirió al juez que en caso de considerar necesario resguardar el proceso, imponga una medida alternativa a la prisión preventiva.

Jorge Criado entendió que se evidencian ambos peligros procesales en este caso, que hay indicios de querer evadir el accionar de la justicia por la conducta del imputado posterior al hecho. Luego de analizar la situación, dispuso la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.