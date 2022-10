El andar de San Martín de Esquel en el Torneo Pre Federal de Básquet es casi perfecto, es que luego de aquella derrota en la primera fecha ante Los Pehuenes en San Carlos de Bariloche, los dirigidos por Daniel Kees sumaron este fin de semana dos nuevas victorias que lo ponen como líder en el Torneo Pre Federal de la primea división masculina.

La primera de las victorias de este fin de semana fue en la tarde del sábado en la ciudad neuquina de Zapala donde el equipo de nuestra ciudad derrotó a la Escuela Municipal por 64 a 58, en tanto al día siguiente, ya en San Carlos de Bariloche derrotó al equipo Municipal en el gimnasio nº 3 por 65 a 59, para ubicarse de este manera con 11 puntos (de 12 posibles) y compartiendo el primer lugar con Zorros de San Martín de los Andes.

De esta manera el paso de la “Rusoneta” por el Torneo Pre Federal es impecable donde este equipo muy juvenil y se afirma en los primeros lugares con la idea de llegar directamente a la Final Four.

A San Martín de Esquel le quedan cuatro partidos por jugar en esta etapa clasificatoria del Torneo Pre Federal de la Regional Andina donde este sábado enfrentará como local a la Escuela Municipal de Zapala.

A la semana siguiente, es decir el sábado 15, la Rusoneta será local ante Municipal Bariloche, en tanto los últimos dos partidos de la fase regular serán sin dudas los más difíciles, ya que el sábado 29 de octubre jugará en San Martín de Los Andes donde enfrentará a Zorros, en tanto una semana más tarde jugará como local ante Los Pehuenes de Bariloche.

Recordemos que la fase reclasificatoria de la Final Four se llevará a cabo durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre donde jugarán los equipos ubicados entre el tercer y el sexto lugar, por dos lugares para la Final Four quienes se sumarán a los dos primeros de la fase regular. La Final Four se jugará durante el fin de semana del 19 y 20 de noviembre.

POSICIONES HASTA EL MOMENTO

San Martín (Esquel) 11 (6 jugados)

Zorros Básquet (San Martín de los Andes) 11 (6 jugados)

Los Pehuenes (Bariloche) 9 (5 jugados)

Escuela Municipal de Zapala 7 (5 jugados)

Municipal Dina Huapi 6 (6 jugados)

Escuela Municipal de Bariloche 4 (4 jugados)