-Diario del Afuera / La vida exterior: este es uno de los primeros libros que vendí con mi pequeño catálogo de lecturas recomendadas. Lo hice mucho antes de que la autora ganara el nobel, la razón fue muy simple: la preocupación por la escritura es un tema central en ambos textos. La autora vive en una ciudad muy nueva, prácticamente salida de la nada misma, muy cerquita de París. Esto implica que no hay ninguna historia ni memoria sobre el lugar donde vive. Como se describe en el prólogo, la autora narra “escenas, gestos de anónimos a los que uno no vuelve a ver nunca más. No se trata de una investigación periodística ni de un trabajo de sociología urbana, sino del intento de alcanzar la realidad de una época a través de una colección de instantáneas de la vida cotidiana colectiva”.

–La Vergüenza: editado por Tusquets, sale a la calle a principios de noviembre. Una de las grandes obras de la escritora. La narración parte de una escena de su infancia: cuando tenía doce años un domingo a primera hora de la mañana su padre intentó matar a su madre. A partir de ese momento aquella niña, y la autora, junto a su familia dejaron de ser gente decente convirtiendo todo a su alrededor en vergonzoso. A través de la narración la escritor analiza íntimamente las escenas de una familia fracturada y la fragilidad de los vínculos que nos unen. Ernaux utiliza todo: desde la descripción de la ciudad hasta los códigos de conducta preestablecidos para narrar la forma en que la niña se siente indigna.

-Pura Pasión: si bien estamos frente a la obra de una autora bastante mayor, las narraciones de Annie Ernaux nos hablan directamente a nosotras: las que estamos en los veintitantos. En sus textos podemos vernos reflejadas no solo a nosotras mismas sino también a nuestras pasiones. En esta novela narra a la perfección la obsesión que nos puede despertar el amor. La trama gira en torno a la vida de una mujer divorciada, con hijos adultos, culta y -aparentemente- independiente. No se confundan… no se trata de una simple historia de amor sino más bien de darle lugar a un deseo que idiotiza. Las líneas con la que empieza la novela dejan bien en claro cual es el tinte: «A partir del mes de septiembre del año pasado, no hice otra cosa que esperar a un hombre : que me llamara y que viniera a verme».