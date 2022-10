Este miércoles en horas de la mañana, un hombre de 52 años decidió encadenarse afuera del edificio de Tribunales, en reclamo de respuestas en la Justicia por la división de bienes en su separación.

Se trata José Luis Rossell, quien dialogó con los medios para explicar que decidió encadenarse e iniciar una huelga de hambre por tiempo indeterminado "debido a una estafa que sufrí por una mujer de Esquel con la que me casé hace cuatro años".

Oriundo de Río cuarto, llegó a Esquel por un vínculo amoroso "traje más de 120 mil dólares en mercadería, ahorros en criptomonedas, dos vehículos, todos mis muebles, amplié la casa y la equipé completamente con elementos nuevos".

"Uno cuando se casa piensa que es para siempre, pero pasados dos años de que nos habíamos separado me dijo que íbamos a iniciar el divorcio y no me iba a dar nada de todo lo que teníamos", expresó el hombre.

Asimismo Rosell sostuvo: "Me dejaron sin nada, con qué comer ni comprar medicamentos. Estuve un año y medio, al menos para recuperar la mitad de lo que traje y volver a Rio Cuarto a rehacer mi vida, pero me dice que no puede porque el padre la va a desheredar".

En este marco, afirmó que tiene "más de mil hojas de pruebas, pero la Justicia no me permitió presentarlas", por lo que espera ser recibido por algún juez durate estos días.

"Me encadené acá porque tengo problemas de salud y no puedo comprar mis medicamentos. Lo único que tengo en este momento es una vivienda por atribución del hogar conyugal. Además, hace un año que no puedo ir a ver a mi hijo porque no tengo dinero para viajar" concluyó el hombre.