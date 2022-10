Ezequiel "Queque" Parodi, es el dueño y piloto de "Patagonia Bush Pilots", donde cientos de turistas y vecinos pueden vivir la experiencia de sobrevolar ríos, lagos, bosques y montañas que rodean a Trevelin.

Su pasión por la suspensión en el aire comenzó desde muy joven, sin embargo pudo iniciar la carrera una vez radicado en la Patagonia. Nacido en Buenos Aires, eligió Villa La Angostura para vivir una vez que terminó el secundario y posteriormente, en el 2013, se mudó a Trevelin, donde conformó su familia.

"Estoy casado y tengo una nena de 10 años, ellos son el pilar de todo lo que hacemos en Patagonia Bush Pilots".

Queque relató que siempre le gustó estar suspendido en el aire, "hice snowboard profesionalmente y lo que más me gustaba era los saltos que duraban mucho", sin embargo, recordó que una vez tuvo la posibilidad de hacer un vuelo bautismo "y me pareció espectacular, quise hacer el curso de vuelo y no pude por los costos".

Cuando llegué a Trevelin me costó mucho encontrar qué hacer, hasta que decidí terminar el curso de vuelo en Trelew, con el apoyo de mi familia. Me recibí de piloto a los 37años y pude hacer una carrera muy rápida para ser instructor.

Y recordó que quería hacerlo desde los 22 años, pero "lo veía lejano, muy caro, pero creo que cualquier cosa que podemos tener como meta y trabajando todos los días para eso, se puede".

Durante el vuelo le consultamos a Queque si alguna vez sintió miedo volando y explicó que solo presentó malestares "por estar volando durante muchas horas con turbulencia. Hace un año tuve que acuatizar el avión el Lago Rosario porque por una falla me quedé sin combustible y sentí mucha concentración por la emergencia".

"En la montaña el aire se desvía, cambia de intensidad y dirección por lo que es más inestable, por eso siempre recomendamos volar con las condiciones meteorólogas no son buenas", aseguró.

Asimismo Queque explicó que Trevelin se convirtió en un destino de pilotos del país y también con peso internacional, por lo que actualmente "Patagonia Bush Pilots" cuenta con 10 pilotos recibidos y 10 pilotos cursando.

"Hacemos paseos turísticos y cerramos la temporada de tulipanes todos los años arrojando pétalos desde el aire. La novedad es que este año vamos a traer un globo aerostático para que los turistas puedan volar el Campo de Tulipanes en globo en el amanecer y en el atardecer".

Al ser consultado por lo que significa el hecho de volar, el piloto definió que es "la máxima expresión de libertad, estar en el medio de la nada, sin ruido y sin gente lo disfruto muchísimo.

Para esto, Trevelin es un lugar privilegiado, y por eso "hay muchas personas que llegan de otras parte de mundo para aprender a volar entre la montaña".

Vale mencionar, que desde la empresa cuenta con una silla de rueda eléctrica para que las personas con movilidad reducida "puedan vivir esta experiencia de vuelo", haciendo inclusiva una gran actividad turística.

Por esto, Queque manifestó que hoy el aeródromo de Trevelin "es una puerta más de ingreso a la localidad. Muchos llegan en su avión, viven todos los atractivos de la región y es algo que funciona porque cada año vienen más personas".

"Creo que soy uno de los primeros en trabajar en que Trevelin sea conocido como un destino aeronáutico", reconoció.

Se trata de paseos que pueden realizarlos desde "bebés recién nacidos y mujeres embarazadas porque volamos alturas permitidas. El hombre más grande que voló tiene 94 años e incluso fue piloto", sostuvo.

En tanto, para quienes deseen ser pilotos, el requisito es tener como mínimo 16 años y 9 meses, pero "no hay un límite de edad, siempre que tengan el psicofísico al día".

Todos aquellos que quieran conocer más sobre la actividad pueden contactarse al 2945405441, o por Instagram en @patagoniabushpilots