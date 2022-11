Lucas Villaroel, vecino de nuestra ciudad, nos cuenta cómo planificó su viaje a Qatar, país donde se encuentra actualmente, esperando ver a la Selección Argentina en el Mundial y también, cumplir una promesa que le hizo a su amigo Ignacio.

"Fui al Mundial de Brasil 2014 y ya te queda el ambiente de lo que son los mundiales. Sabíamos que este va a ser el ultimo de Messi", detalla Lucas, recordando cómo surgió la idea de esta aventura.

"Yo estaba en Trelew, en su momento me peleo con quien era mi novia; asique vendí una camioneta que me había dejado mi abuelo y me fui a Esquel, donde están mis padres. Les comenté de mi idea y el 28 de julio comencé el viaje"

Hizo más de 24 mil kilómetros y pasó por seis países en un mes y medio. Hoy se encuentra en Qatar con el objetivo de cumplir una importante promesa: "En Esquel está 'Nachito', un amigo con el que siempre viajábamos a ver a River. El tuvo un problema de salud, tuvo una operación grosa en la cabeza y no pudo venir. Yo me vine y le prometí que le iba a llevar la firma de Julián Álvarez, como sea. Asique ya estamos en esa; luego de la nota de ayer (TyC Sports) fue una locura lo que se armó. Recibí mucha ayuda y mensajes de la gente".

"Esto es una locura; la ciudad está preparada para el Mundial. Moverse es caro, el hospedaje también. Pero la comida es barata; hay muchas culturas y cada una tiene su estilo de cocina. Yo ya perdí el miedo a pedir comida en algunos lados. Hay fuentes de agua donde cargo mi botella. Estoy contando los días, cada vez falta menos"

Lucas cuenta que ha dormido en su carpa en la playa; también que ha pasado horas en lugares de comida para descansar o cargar su teléfono: "llegué con mil euros, no tengo pasaje de vuelta, veré si consigo tickets... Acá igual están los Fan Fest donde todo es más llevadero. Me hice un amigo de Siria que me ayuda y me ha hospedado. Por ser argentino, acá te quieren mucho".

"Siempre con mi banderita de Esquel - Trelew; sobreviviendo se puede y más con mi promesa por cumplir"

Muchas personas ya le han preguntado a Lucas cómo es el viaje "low cost" para intentar hacerlo: "me han contactado por redes; nos hicimos compinches con unos muchachos de Mendoza; también con otro argentino que vive en Portugal; estamos sobreviviendo".