- Por Maxi Cantero -

Recorriendo las calles de Esquel, podemos apreciar que ya no quedan tantos kioscos revisteros en la ciudad. De hecho, contamos con una sola opción; Revistero Esquel, ubicado en calle 9 de julio 959.

El único que se mantiene; desde el año 1999, luchando día a día contra un gigante como internet que, con sus redes sociales y páginas web, han desgastado el rubro.

Fernanda, está a cargo de Revistero Esquel, y nos recibió gentilmente para contarnos cómo se subsiste día a día, cuáles son los artículos más vendidos y cómo es la historia del lugar.

"El pionero fue mi papá; que puso uno de los primeros revisteros en Avenida Ameghino, en el año 1999", recuerda la entrevistada, agregando que poco a poco se transformó en un negocio familiar; "mi hermano puso otro sobre 25 de mayo y luego hubo otro cerca del correo".

Aquel primer revistero, sigue existiendo pero en Córdoba, donde el padre de Fernanda continúa con el rubro.

"Se subsiste; internet con su tecnología fue un cimbronazo. Esto hace que el papel sea obsoleto, pero mantenemos nuestros clientes históricos y también hay nuevos; el papel subsiste"

Fernanda aclara que actualmente "lo que es noticias se vende bien poco, porque ya sale en medios digitales y la TV", pero que lo que es artículos de colección, entretenimientos, infantiles, entre otros, es "lo que nos mantiene a flote".

El boom de las figuritas del Mundial de Qatar, es un mercado que se mueve muy bien: "el problema es que hay faltante, pero no solo acá; es un tema nacional. De hecho hubo reuniones con la Secretaría de Comercio de la Nación por el faltante de figuritas".





"La pandemia, a mi benefició", resalta, haciendo referencia a que por el encierro de la gente, las personas con hijos llegaban al revistero a comprar artículos para entretenerlos: "venían a buscar revistas, entretenimiento, chusmerío también".

"Durante el primer aislamiento tuve que cerrar porque habían interpretado mal la normativa de Alberto Fernández; pero yo estaba encuadrada dentro de prensa gráfica. Lo expliqué en su momento. Luego, en el segundo aislamiento ya pude abrir y empezar a trabajar con horario restringido".

Revistero Esquel, ofrece diarios locales y regionales. Cabe aclarar, que hace cuatro años los diarios de Buenos Aires no llegan a la ciudad: "por una cuestión de que no es rentable llegar a Esquel por tierra, optaron por no venir. Nos quedamos sin diarios nacionales. Revistas tenemos todas, menos las colecciones que corresponden a los diarios".





"La ventaja del papel sobre internet, es que el papel te queda. Lo podés releer en cualquier momento, lo agarrás, lo lees, lo tenés. En las redes se te va; si no hay luz o internet no podés acceder. Si te vas al lago no tenés señal; te llevas un libro o una revista"





Los artículos de colección es lo que más se vende en Revistero Esquel; también los libros o revistas que se utilizan para trabajar; como las de construcción o las de autos.





"No es lo mismo tener el papel para dibujar o escribir. Mi hijo tiene 19 años y aprendió a leer acá, en el revistero, con la revista Condorito. El aprendió con eso y hoy no tiene errores de ortografía. La lectura fomenta eso; vos escribís en el celular y te suele corregir como quiere, no es la palabra real, no es lo mismo"

Revistero Esquel se encuentra en 9 de julio 959 (entre calles 25 de mayo y Roca). Trabaja de lunes a sábado en el horario de 9 a 14 hs y de 16.30 a 21 hs. Los domingos, abre de 10 a 14 hs y de 17 a 21 hs.