Lucía Fernanda Martínez es de Comodoro Rivadavia y hace tres meses decidió emigrar del país en busca de mejores condiciones económicas. Logró conseguir trabajo de camarera en un hotel en Doha, Qatar, donde por la gran cantidad de turistas que se esperan para el mundial, solicitaban personal en los servicios de hotelería.

Arribó en la ciudad de Medio Oriente el 4 de agosto y desde ese entonces fue descubriendo una nueva forma de vida y adaptándose a las nuevas costumbres. Lucía conversó con Red43 sobre su experiencia y cómo vive los días previos a la Copa del Mundo.

Durante estos tres meses, Lucía contó que el primer mes sintió mucho el desarraigo pero que con el tiempo se empezó a sentir mejor y más cuando comenzaron a llegar los argentinos por el mundial y se contagia esa alegría.

Con respecto al idioma, Lucía señaló: “yo ya tenía una base de inglés porque ya había ido de vacaciones a otros países, lo que sí el día a día sí ya es un poco diferente hablarlo hasta que te acostumbras, te despertás y sabes que tu vida se basa todo en el inglés. Acá son los dos idiomas el árabe y el inglés, a ellos se les enseña desde niños a hablar los dos idiomas, de hecho todos los letreros en las calles están en árabe-inglés”.

Hace un mes llegaron un montón de argentinos por trabajo, la mayoría se desempeña en el ámbito de la hotelería como chef, camareros, recepcionistas, entre otros puestos. Pero los últimos días comenzó a encontrar más argentinos que están como turistas preparándose para la Copa del Mundo.

"Yo soy de Comodoro Rivadavia, soy la primera comodorense acá en Qatar, me investigué todo cuando llegué solamente había un joven de Trelew que llegó casi un poco después que yo. También uno de Comodoro que conocí que llegó hace dos semanas, la mayoría de los que conozco están todos trabajando porque son con los que más tengo contacto”.

Con respecto a la economía comentó: “Siempre hablo con mi familia sobre todo mi mamá y le digo, cuánto te salió este mes ir a comprar al súper y ella me cuenta que todos los días sube algo en Argentina. No puedo creerlo, acá por ejemplo las cosas que compré hace tres meses siguen estando el mismo precio y eso es como muy sorprendente el poder ahorrar, que el dólar no suba vas a la casa de cambio y el dólar sigue el mismo, nada aumenta, todo está estable y eso está buenísimo. La verdad que tanto la economía como la seguridad de la calle es increíble, estoy viviendo una experiencia que me cambió la vida”.

Lucía logró conseguir la entrada para ir a ver el primer partido de Argentina- Arabia Saudita y para los siguientes probablemente asista a los “fansfest” que se hacen o los banderazos con las hinchadas después de cada partido, ya que las entradas son “caras”.