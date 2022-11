La causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan sigue su desarrollo, mientras que este martes se cumplen cinco años de la tragedia que le costó la vida a los 44 tripulantes.

Todavía se desconoce el motivo del naufragio y se mantienen pendientes varias tareas que podrían ser claves en busca de esclarecer lo ocurrido.

La causa está en manos de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y está caratulada como “estrago culposo agravado por muerte de 44 personas”.

Por esto, explican que es muy poco probable que alguno de los procesados en la causa, en caso de ser encontrados culpables, sea privado de su libertad, como piden los familiares de las víctimas.

Vale mencionar, que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos del ex comandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; del ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; del ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y del ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.

Todos ellos se encuentran procesados por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del ARA San Juan”.

En tanto, el 24 de septiembre de 2020, y después de conocerse la denuncia por supuesto “espionaje” que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habría realizado sobre las víctimas y querellas, la jueza afirmó sobre la causa que ella investigaba.

Casi dos años después, el 17 de julio pasado, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento dictado por el juzgado federal de Dolores contra Macri y la cúpula de la AFI.

Allí se denunciaba un espionaje por parte del ex presidente y esos ex agentes hacia los familiares de las víctimas del ARA San Juan cuando reclamaban por la búsqueda del submarino.