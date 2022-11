El intendente de Comodoro Rivadavia se reunió con distintos actores en Esquel con quienes dialogó sobre la situación actual de la cordillera, las posibilidades productivas y el proyecto hacia el futuro. Sin hablar de candidatura, manifestó la necesidad de trabajar en un proyecto provincial serio y comprometido con sacar el potencial de Chubut.

En ese sentido, reconoció que “la provincia tiene problemas importantes en materia educativa que debemos solucionarlos; también en materia productiva, que para mí es fundamental aprovechar el potencial que tenemos, donde el Estado no sea un problema si no de la solución, que los productores se sientan más acompañados y no le pongamos piedras en el camino, que intentemos buscar financiamiento para que el sector privado que motoriza mucho en la provincia pueda avanzar más rápido con estas posibilidades y generar empleo”

Como ejemplo, se refirió a la necesaria transición energética que él mismo está promoviendo. “Tenemos un potencial muy grande como provincia, tenemos los mejores tres parques eólicos del mundo en Chubut que generan el 29% de la generación alternativa de nuestro país; somos los primeros generadores de energía alternativa con un potencial enorme para exportar energías limpias como el hidrogeno verde”.

Si logramos eso, continuó, “va a generar recursos al plato provincial y una retribución luego en mejores salarios, en obras públicas como construcción de escuelas, mejoramiento de rutas y conectividad, algo en lo que Chubut tiene varios problemas”.

Sobre su agenda, manifestó que “estamos recorriendo algunos lugares de la provincia, nos estuvimos con el intendente de Trevelin, “Cano” Ingram, y ahora en Esquel buscando conversar un poco y charlar con compañeras y compañeros. Viendo cómo viene todo en una de las ciudades más importantes de la provincia y en donde nuestro proyecto político necesita ir buscando determinadas proyecciones hacia el futuro”.

Renta Hídrica: “Hay que empujar este proyecto como hicimos con la ley de hidrocarburos”

En relación a la cordillera, consideró que es fundamental llevar adelante “el proyecto de renta hídrica como fue la Ley de Hidrocarburos en la zona sur que permitió que Comodoro, Rada Tilly, Sarmiento y los pueblos cercanos a los lugares de extracción petrolera tengamos una redistribución de nuestros ingresos y que eso se redistribuya luego en empleo y repercuta a favor de la gente”.

El mandatario comodorense afirmó que el modelo aplicado en la ciudad petrolera es un claro ejemplo de lo que pretende que se pueda lograr en el resto de la provincia. “Nosotros gobernamos para todos, los que nos votaron y los que no. En Comodoro intentamos hacer una transformación de la ciudad y, si bien falta mucho, hemos logrado cambiarle la cara a la ciudad y fundamentalmente cumplir con lo que habíamos dicho en la campaña para intendente, porque yo soy de los que cree que la palabra es importante y lo ejerzo todos los días por lo menos desde mi gestión de gobierno: lo que fui prometiendo lo fuimos cumpliendo y eso es fundamental para que la gente crea en los dirigentes. Necesitamos que la gente vuelva a creer en la política y eso depende de nosotros”.