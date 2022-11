En una nueva edición de Firma y Aclaración con Ricardo Bustos, el invitado de hoy fue, desde la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Maslatón. Es un reconocido abogado, analista de mercados y político que se apunta para unas PASO en las internas libertarias.

En principio, Maslatón hizo un repaso de las elecciones brasileñas del domingo pasado: "Bolsonaro hizo un gobierno excepcional, pero tiene unas fallas de definición política electoral. No perdió por mala gestión ni porque el país haya estado mal. Cuando uno analiza la división electoral por estados, está muy dividido por zona. La parte norte del país es mayoritario para lula y el resto del país es favorable para Bolsonaro. Donde fue favorable para Lula, ganaba 78 a 22. Si aspirás a ganar un país donde perdés, por lo menos tenés que sacar 35%. Esta es la falla de Bolsonaro. Hacés una comparación con Argentina en la provincia de Buenos Aires, que tenés la primera y tercera sección electoral. Si perdés ahí porque no sos peronista, tenés que sacar 32 o 33%", expresó.

Y agregó: "Hay algo en la expresión de la derecha que se torna antipático por alguna cosa de descalificación al prójimo. Es una lástima porque Bolsonaro hizo un gran gobierno. Lula no tiene malos antecedentes, su gobierno del 2003 al 2009 no fue malo; fue bastante bueno con un ciclo muy favorable económicamente y ahora le toca otra vez. No sé cómo estará él de ánimo y tiene minoría parlamentaria".

"Se pueden comprar bloques parlamentarios enteros en Brasil. No es un país donde prime la honestidad del político común".

Por otra parte, hizo referencia a Lula da Silva que posó con una gorra que decía "CFK 2023" y opinó sobre la actualidad del kirchnerismo: "Lo hizo por un compromiso político. Se la dio alguien del equipo kirchnerista que él conoce. No creo que esté jugando a hacer una propaganda a favor, por más amistad que haya. Al kirchnerismo lo veo mal; este fue un mal gobierno y pudo no haber sido tan malo. Fueron tres años de desastre. Ahora con Massa se está conduciendo un poco la cosa para bien. Me resulta muy difícil pensar que el kirchnerismo pueda ganar las elecciones. Las encuestas no dan bien. El año que viene, la cosa está para el movimiento liberal o para Juntos por el Cambio, que en estos días se están matando entre ellos", sostuvo.

Asimismo, Maslatón habló del futuro de Milei y unas posible PASO en la que ofreció presentarse: "Tiene posibilidades para el año que viene. Lo que sucedió es que el equipo de él, que es la hermana y un asesor, decidieron separar a la mayoría de la militancia que protagonizó la campaña del año pasado. Dentro de esas personas que decidieron que no esté, estoy yo. Yo sigo siendo parte y no voy a votar otra cosa, pero le propuse a Milei dirimir las diferencias en una PASO. Él dijo que no y lo más probable es que no haya lo que estoy proponiendo. Yo estoy acá, militando y observado los acontecimientos. Quiero que el próximo gobierno sea liberal y si es Juntos por el Cambio, que no repitan lo del 2015 al 2019", comentó.

En puntual, sobre Juntos por el Cambio, dijo: "Lo mejor que tienen es el manejo político, porque tienen gente que aprendió a hacer política en los últimos 20 años y sumaron políticos experimentados. Lo peor que tienen es el sistema económico. El fracaso de Macri cuando fue presidente fue un fracaso económico, no de otro orden. No estoy seguro que ahora lo hayan modificado porque ellos cometieron el error financiero que fue el excesivo endeudamiento y no sé si tienen consciencia en que la cosa pasó por ahí. Ellos se fijan mucho en la parte fiscal. Veremos si ganan y vienen con un plan mejor".

Sobre el futuro de Argentina y volver a estar entre los mejores países del Mundo, Maslatón consideró: "Creo que sí, porque ya vimos el piso que se generó en octubre del 2021 y estamos en ascenso desde una caída gigantesca. El país cayó 90% y ahora estamos recuperando un poquito. La gente común no lo puede percibir y es difícil sincerarse y decir que estamos un poco mejor, pero estamos mejor que hace cuatro años. Primero vienen los cambios económicos, después los sociales y después el político. En cinco años vamos a ver un gran cambio a favor en Argentina, independientemente de quien gobierne. Pienso que si gobierna una fuerza de mi ideología va a ser mejor que otro partido político. Larreta es el ala más izquierda del macrismo, es una persona que controla y dirige todo. Eso es un problema y no sé si va a ganar. Tiene estructura, plata, pero no tiene popularidad alta. Me parece que está arriba Bullrich, pero después aparece primero en las encuestas".

En cuanto al peronismo en general, opinó: "El peronismo puede hacer cualquier cosa. Es un método político. El mejor gobierno argentino del siglo XX hasta ahora fue Carlos Menem, que tuvo que gobernar en situaciones muy difíciles y era peronista. No quiero tener prejuicios partidarios, puedo tener prejuicios ideológicos, pero no partidarios. Si Larreta sale presidente puede hacer un mal gobierno, pero no lo voy a juzgar según las medidas que tome. Yo no hago una descalificación del peronismo, ni tengo el pensamiento de que arruinó al país. Si tengo que evaluar daños resultantes de diferentes experiencias políticas, lo peor fue el gobierno militar. Después el Gobierno de Macri y el de Alfonsín, y ninguno fue peronista. Después, el kirchnerismo fue muy malo, especialmente desde el segundo gobierno de Cristina Kirchner y este de ahora es un desastre".

Por último, Maslatón habló del conflicto mapuche: "Estoy preocupado. Yo soy liberal y creo que hay muchas identidades en un país. Con todo eso estoy de acuerdo, pero la soberanía es única. Nadie va a permitir la secesión del territorio nacional para crear una entidad distinta a Argentina o Chile. Creo que cualquier acto de violencia tiene que ser prevenido y sino tiene que ser perseguido judicialmente. Estamos en un problema con eso y para eso sirve tener Ejército. Pasa que uno recuerda cuando gobernó el Ejército y fue el peor. Una de las malas consecuencias después del 83 fue desarmar el Ejército Argentino. Una cosa es un Ejército que intervenía en política y otro un Ejército profesional. Hay que estar alertas para evitar cualquier agresión de esos supuestos mapuches que quieren quedarse con un territorio nacional y cometen actos de violencia", concluyó.