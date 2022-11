En una nueva edición de Firma y Aclaración, Ricardo Bustos conversó con Gerónimo Huenelaf sobre el trabajo que realiza junto a otros jóvenes para la prevención del suicidio en la adolescencia.

Respecto al funcionamiento de la organización sin fines de lucro en la que participa, destacó que juntan fondos a través de la venta de roscas. Para ello, indicó que el grupo se reúne "los martes y sábados a las 6 de la mañana para cocinar" y luego salen a la calle a vender la producción.

Con lo recaudado se solventan los gastos que implican la compra de pintura para la realización de los murales con la consigna "Tu vida vale mucho". Además, se adquieren stickers que tienen impresa la frase y se entregan a las y los vecinos para generar conciencia sobre la problemática.

Gerónimo destacó que el grupo pinta murales en distintos puntos de la ciudad con la consigna "Tu vida vale mucho" como una forma de generar conciencia y llamar la atención de los y las vecinas.

"Llevamos 5 paredones pintados; sale de las ganas propias y hacerlo para nuestros pares", indicó sobre el objetivo de los murales.

Sobre la frase que muestran los murales, indicó que "nace en una comunidad de fe de Rawson al ver cómo crecían los suicidios de chicos durante la pandemia".

"Lo que nos entendimos es que una persona que está en un estado de depresión y tristeza no se fija en los colores que resaltan, sino que se enfoca en todo lo oscuro, lo negro y triste por eso el fondo es negro, la frase blanca con una sombra celeste que capta la atención", explicó sobre la composición del mural.

El joven señaló que el suicidio no es un "estado anímico", sino que se trata de "muchos conflictos sin resolver". Por tal motivo, destacó la importancia de abordar la situación con un equipo multidisciplinario de profesionales que ayuden a la persona afectada.

"Mi trabajo y responsabilidad es trabajar con la familia, con el equipo directivo, profesores. Me tengo que mover en los lugares donde el chico se mueve y saber lo que le pasa al chico", indicó sobre su rol.

"Lo que hemos aprendido es que las personas recurren al suicidio para terminar con los problemas que tiene".

"Siempre fui alguien frío y llega un momento en donde te das cuenta que no estás bien por eso me apoyé bastante en mi familia de fe. Mi fe y mis ganas de vivir me hacen responsable por la vida del otro", concluyó.