El Secretario General del SOEME, Antonio Osorio, se refirió al acuerdo con la Municipalidad de Esquel por la actualización salarial de los empleados municipales. Reflejó que se aprobó casi por unanimidad en asamblea y que quedaron conformes.

"No convocamos a asamblea hasta no tener una oferta que consideramos que podría ser aprobada para no cansar al afiliado con tantas asambleas. Cuando nos acercamos a una oferta razonable, sobre todo manejando la hipótesis de una inflación del 100%, por unanimidad prácticamente se decidió aprobar. Se aprobó y se firmó el acuerdo", expresó el Secretario General de SOEME.

Asimismo, Osorio comentó: "Planteamos para tener más dinero en enero un aumento superior, pero que sea parte del 2023. Para ellos era más erogación e hicieron una oferta del 105% acumulado anual y la inflación va a estar por ahí. En marzo vamos a negociar otra vez, con menos cuotas en más cortos plazos. Este año trabajamos sobre el 30% de inflación, después el 50 y fue del 100%. No hubo mala voluntad, sino que la realidad nos pasó por encima. Siempre encontramos voluntad para actualizar los sueldos. No es un aumento, es una actualización".

Por otra parte, sobre algunos planteos en la asamblea, indicó: "Hubo dos planteos, que entendían que querían mejorar, pero son mociones que no recibieron apoyo. Prácticamente por unanimidad se decidió aceptar y en conformidad. Se entiende que en un contexto tan difícil no hubo otros sectores sindicales que hayan podido cerrar por encima de la inflación. El contexto es complicado y la estrategia fue ir a pelear por los intereses del trabajador y no meternos mucho en la política partidaria".

Osorio, además, dio a conocer que se pagará un 15% con el sueldo de noviembre y un 10% en el sueldo de enero. El aumento se verá reflejado también en el aguinaldo de diciembre. En marzo, habrá nuevas negociaciones.