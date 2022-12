En una nueva entrega de Firma y Aclaración, el edil por el Partido Justicialista, Martín Escalona, se refirió a la banca que ocupa en el Concejo Deliberante de Esquel.

Vale recordar, que pasaron tres meses hasta que Escolona logre ocupar la banca y recordó que él estaba en quino lugar en la lista de Ricardo Bestene.

"Cuando renunció Matías Peláez me preguntaron qué iba a hacer, y dije que iba a asumir porque para un militante es un honor. El procedimiento administrativo no estaba claro y llevó casi dos meses hasta que se normalizó la actividad", aseguró Escalona.

Asimismo, analizó que el Partido Justicialista en Esquel "tiene una sola banca y hay una mayoría automática del oficialismo. Trabajo en ANSES hace un año y siempre ejercí en la actividad privada vinculado a lo forestal, además este año me recibí de Profesor de Historia".

Al ser consultado por sus inicios en el partido, el edil expresó que es peronista, pero en su juventud, "el peronismo de Menem a mi no me representaba, por eso voté a Néstor Kirchner. Cuando inició su gestión supo que si hacía la mitad de lo que decía el país iba a ser completamente distinto y creo que hizo mucho más".

Asimismo, Escalona manifestó que en 17 años el kirchnerismo "no me defraudó, aunque siempre creo que hay mucho más para hacer. No desconozco que la situación económica es muy complicada, pero la guerra y la pandemia desestructuran cualquier plan económico".

Al analizar el recorrido político del país, es concejal de Esquel expresó que en el 2015 "hubo un desgaste de los poderes reales del mundo y por eso el peronismo perdió las elecciones y ganó Mauricio Macri, pero podría haber sido cualquiera".

"Espero que en Argentina en algún momento se de la discusión política para que nunca más haya una deuda externa", aseveró.

En Argentina todos los mercados están caídos y "creo que la situación económica se va a complejizar porque hay una crisis de inflación a nivel mundial que afecta a los países pobres", expresó Escalona.

Y agregó que el problema real ante la inflación "es el poder adquisitivo, si tu sueldo aumenta por encima de la inflación, sería un factor de macroeconomía".

Por esto, agregó que "la inflación no se va a solucionar hasta que el Estado no tenga las herramientas para administrar el comercio exterior".

Creo que la sociedad nuevamente tiene la oportunidad de decidir entre una forma de desarrollo propio que te lleva a competir con el mundo, pero es necesario ver de qué modo.

Por otro lado, se refirió a la situación en Esquel y destacó que "los grandes problemas en Esquel están vinculados al trabajo y a la tierra, lo que puede traer inconvenientes y escalada de violencia".

Escalona sostuvo que la ciudad "está lejos de todos los centros de consumo, por eso hay que dar un debate interno para crecer. Es una ciudad con mucho empuje pero hay que plantear estrategias".

"Tengo el compromiso hacia la sociedad para atravesar las discusiones y soluciones que la gente necesita durante el año que me resta", concluyó Escalona.