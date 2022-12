El Gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió a la sesión de este jueves en la Legislatura, hacia donde se realizará una movilización convocada por el PRO y de la que participarían figuras políticas nacionales como Larreta, Bullrich y Pichetto. De todas maneras, no hay nNada confirmado y mucho menos algún tratamiento de proyectos que tengan que ver con la Ley de Lemas.

Ante la consulta de la prensa por la convocatoria del PRO para movilizarse mañana a la Legislatura en contra de la Ley de Lemas, Arcioni dijo "A mi no me llamaron, me parece que corresponde que, dado que viene un Jefe de Gobierno, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venga un exfuncioanrio del Estado Nacional como Pichetto, que venga una exfuncionaria que tanto a tenido que ver con la provincia, la señora Bullrich, Diputados nacionales, me parece que por ahí, corresponde que se comunicaran para poder organizar su llegada y su recibimiento, pero la verdad es que no he tenido respuestas".

Son trascendidos y el período de Ballenas ya terminó así que no tengo entendido que estén presentes "yo para mañana espero que se trate el presupuesto, por sobre todas las cosas, que se apruebe la ley de emergencia áulica, esas cosas pendientes que quedaron en el tintero y que tanta falta le hacen a la provincia para seguir gobernando como lo venimos haciendo con respuestas inmediatas a todos" finalizó el mandatario provincial.