El Diputado Nacional Matías Taccetta, dialogó con Red43 sobre lo ocurrido en la sesión del Congreso, donde no hubo quorum para su realización y el oficialismo, a través de sus legisladores, se expresó acerca de algunos temas.

En este marco, Taccetta puntualizó en lo que expresó el Diputado Igón, acerca de la ausencia de los legisladores de Juntos por el Cambio.

"Entiendo yo que, en un país en el que hace poco se aprobó un acuerdo con el Fondo Monetario, en el cual se establecían pautas para achicar el gasto; lo que hace el oficialismo hoy es incrementar el gasto público y agravar más el déficit fiscal que tenemos", expresó, haciendo referencia a lo que se trata y lo que no, por parte de los legisladores oficialistas.

Seguidamente indicó que "lo que se tiene que tratar en el Congreso no se trata; la gente está desesperada por la modificación de la Ley de Alquileres y no llega, no se trata. Se tratan los temas que tienen ellos, sin que haya un consenso con la oposición".