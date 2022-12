Según una encuesta realizada en Estados Unidos en 2022, los solteros gastaron un promedio de 130 dólares cada mes en servicios de citas y arreglo personal. Esto demuestra que los solteros están dispuestos a invertir tiempo y dinero en encontrar su pareja ideal. La bióloga evolutiva Helen Fisher, quien es asesora científica en jefe de Match, dijo que los solteros de hoy buscan parejas que valoren la salud mental, la sintonía emocional y la responsabilidad social.

1 . Actualice su perfil de citas con fotos llamativas y una mejor biografía.

Para mejorar tu perfil de citas y atraer a posibles parejas, es importante incluir fotos claras y llamativas que te muestren en diferentes lugares y con diferentes atuendos.

También es útil mostrar tus pasatiempos e intereses únicos. Evita fotos oscuras o borrosas o con accesorios como gafas de sol y sombreros que ocultan tu rostro.

Al escribir tu biografía, piensa en tus peculiaridades y cómo te describirían tus amigos. Agrega un llamado a la acción, como una pregunta interesante, para iniciar una conversación con una coincidencia.

2. Antes de comenzar a chatear, ponte en un estado de ánimo juguetón.

Para entrar en un estado de ánimo adecuado para coquetear y conectarse con otras personas a través de una app de citas, o red social, es importante tener una mentalidad positiva y juguetona. Para lograr esto, trata de prestar atención y disfrutar de las cosas positivas en tu vida diaria.

3. Siempre pregunte a su compañero/a de cita, '¿Qué te mantiene ocupado?'

Al comenzar una conversación o chatear con alguien, puedes preguntarles sobre sus intereses y ocupaciones para obtener una idea de si son autosuficientes y están entusiasmados con su vida cotidiana.

Estas cualidades pueden ser importantes en una pareja a largo plazo. Preguntar sobre su carrera, sus trabajos y pasatiempos también te da la oportunidad de conocer más sobre ellos y ver si tienen intereses similares.

4. Practica coquetear con tus ojos

Coquetear con tus ojos, también conocido como "cazar moscas", es una manera efectiva de entrar en un estado de ánimo juguetón y conectarte con otras personas. Para practicar esta técnica, mantén el contacto visual durante tres segundos con alguien que pase por tu lado. Cuando se crucen, ofrece una sonrisa satisfecha o una breve sonrisa para demostrar interés.

Esto puede ser una forma atractiva de mostrar que estás interesado en conocer a esa persona.

5. Cuando use aplicaciones de citas, haga referencia al perfil de la otra persona para que la conversación fluya.

Para mantener la conversación fluida y interesante en una app de citas o red social, es buena idea hacer preguntas sobre cosas que aún no hayas discutido en el perfil de esa persona.

Si alguien menciona que ha corrido cuatro maratones, por ejemplo, podrías preguntarles si correr es algo familiar para ellos o si tienen una historia interesante detrás de su pasión por el running.

De esta manera, demuestras interés y proporcionas un tema de conversación para seguir adelante.

6. Si quieres acercarte a un lindo extraño, haz contacto visual primero.

Entablar una conversación con un completo extraño puede ser intimidante, así que una forma de romper el hielo es hacer contacto visual con alguien que encuentres interesante o atractivo.

Muestra una sonrisa y observa si esa persona responde de manera positiva. Si no te devuelven la sonrisa o se dan la vuelta, es posible que no estén interesados en conversar, pero si lo hacen, podría ser una señal de que están abiertos a la conversación. Esto puede ser un buen punto de partida para entablar una conversación y conocer a alguien nuevo.

7. Para iniciar la conversación, haz un cumplido o pide un consejo.

En lugar de usar frases cursis o preguntar sobre la vacuna de Covid a tu cita, una forma de romper el hielo es ofrecer un cumplido o pedir consejo.

Por ejemplo, si ves a alguien atractivo en una tienda o en un bar, puedes acercarte y decirles que te gusta su camisa, y luego preguntarles de dónde la compraron para poder comprársela a un amigo o familiar. De esta manera, no solo estás halagando su apariencia, sino que también estás insinuando que estás soltero y abierto a conocer gente nueva.

8. Sugiere planes si quieres seguir en contacto.

Si te gustó la persona que conociste y quieres volver a verla, una forma de hacerlo es preguntarle si está dispuesto a reunirse para tomar una cerveza o un café pronto.

Aunque puede ser intimidante tomar esta iniciativa, es importante recordar que, si no lo haces, es posible que nunca vuelvas a ver a esta persona.

Si te sientes nervioso, trata de pensar en el peor de los casos: si no salen bien las cosas o si te rechazan, simplemente no volverás a ver a esa persona. En el alcance del panorama general, esto no debería importar demasiado. La clave es tener confianza en ti mismo y dar el primer paso.

9. Siente curiosidad por las diferencias de una coincidencia en lugar de descartarlas.

En lugar de buscar a alguien que comparta todos tus intereses y perspectivas, es importante tener curiosidad cuando surjan diferencias y buscar un interés amoroso que haga lo mismo. Si, por ejemplo, conoces a alguien que le encanta cazar y tú no entiendes el atractivo de esta actividad, en lugar de decir "Odio cazar", pregúntales por qué lo disfrutan y explícales que nunca lo has probado.

De esta manera, se mantiene un tono positivo en la conversación y puedes aprender algo nuevo sobre la otra persona. Si te sientes incómodo con las preguntas que te hace una pareja, es completamente válido terminar la conversación de inmediato. Lo más importante es sentirse cómodo y seguro en cualquier relación.

10. Empiece por tomar un café para la primera cita en persona

Al momento de planear una primera cita, se sugiere mantenerla corta, durar alrededor de 30 minutos en un lugar público como una cafetería o bar. Una primera cita es una prueba, por lo que no necesita ser larga, según un entrenador de citas

11. Comience una cita en persona con un cumplido.

Cuando llegue a su cita para tomar café, felicítela de inmediato, según sugiere la experta. Ella dijo que elegir algo sobre su apariencia física, ya sea lo que visten o el color de sus ojos, creará una atmósfera cálida.

12. En la primera cita, pregunta sobre su trabajo y las relaciones de la persona.

Se sugiere hacer preguntas específicas durante las primeras tres citas para obtener información importante sobre el trabajo, las pasiones, lo que aprendieron sobre sí mismos durante el último año, la relación que están buscando y su historial de relaciones y metas a largo plazo de una pareja potencial, así como sobre su familia y relación actualmente buscada. Esto se hace a través de la que llaman "regla 3-4", en la que se aprenden cuatro principios clave para evaluar si una persona es compatible: química, valores fundamentales, madurez emocional y preparación.

13. Si estás disfrutando de la cita, termínala con un 'toque accidental'.

La experta sugiere terminar una reunión de 30 minutos con un "toque accidental", tocando sutilmente a la otra persona en el antebrazo o la rodilla mientras se preparan para irse, y luego disculpándose. Esto puede sugerir que estás interesado en conectarte más en una segunda cita.

14. Después de una primera cita, hazte 8 preguntas para decidir si podrías ser compatible a largo plazo.

Para encontrar parejas más compatibles, es importante enfocarse en cómo te hace sentir una persona en lugar de si se ajusta a tus criterios. Según el científico del comportamiento Logan Ury, es útil hacerte ocho preguntas después de una cita:

a. ¿Qué lado de mí sacaron?

b. ¿Cómo se sintió mi cuerpo durante la cita? ¿Rígido, relajado o en algún punto intermedio?

c. ¿Me siento con más energía o sin energía que antes de la cita?

d. ¿Hay algo en ellos que me dé curiosidad?

e. ¿Me hicieron reír?

f. ¿Me sentí escuchado?

g. ¿Me sentí atractivo en su presencia?

h. ¿Me sentí cautivado, aburrido o algo intermedio?

15. Para la tercera cita, asegúrese de preguntar sobre la familia y los factores decisivos.

En la tercera cita, se pueden discutir temas más profundos y esenciales para la relación, como los factores que considera importantes en una pareja, la planificación familiar y el matrimonio, y los estilos de comunicación. Estos temas pueden ser estresantes de abordar, pero es importante tener amor propio y apoyo para manejarlos.

16. Siempre date crédito a ti mismo, diviértete y no te preocupes demasiado

Tus primeras citas después de un tiempo alejado del mundo de las citas podrían incluir silencios incómodos y rechazos no deseados, y no debes poner demasiado peso en esos altibajos.

En lugar de preocuparse por cómo podrían ir las conversaciones, dite a vos mismo que eres digno de amor y alegría, y que tienes todo lo que necesitas dentro de ti.

"Las conexiones sociales requieren valentía, un sentido de valor propio y un montón de sentido del humor y paciencia. Estás haciendo lo mejor que puedes y tendrás una mejor oportunidad de conocer a tu nueva pareja atreviéndote a hacer algo un poco fuera de tu zona de confort", dijo una de las expertas

Y si simplemente no puedes evitar la tristeza de las citas después de una serie de encuentros decepcionantes, date un descanso de buscar, dijo la terapeuta Monica Vermani, autora de "A Deeper Wellness: Conquering Stress, Mood, Anxiety and Traumas".

Dijo que buscar por obligación, no por emoción, y sentirse irritable, desesperado o indiferente podría ser una señal de que no son para nosotros las aplicaciones de citas de teléfono o redes sociales, y que hay que dejarlas y cuidar de uno mismo.