En un acto que se realizó hoy en el CCK, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, firmaron el acuerdo de transferencia automática de información fiscal entre ambos países. “No vamos a perseguir a nadie, es un acto de justicia tributaria”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda, que anticipó que enviará un proyecto de ley al Congreso para discutir un esquema de blanqueo de capitales.

“Hoy es un día muy importante. Como Gobierno y como país, lo que estamos es poniendo en marcha un mecanismo un acuerdo que durante muchísimos años Argentina intentó llevar adelante en acuerdo con Estados Unidos”, dijo el ministro de Economía. “Estamos dando un paso que llevó mucho tiempo para nuestro país pero que a partir de la llegada del embajador Stanley increíblemente se convirtió en poco tiempo. En sus primeras visitas el presidente, la vicepresidenta y yo como presidente de la Cámara de Diputados le planteamos lo mismo: la necesidad y la importancia de que la Argentina accediera a la información automática”, afirmó el ministro.

“Argentina firmó un acuerdo FATCA en 2017 pero no nos sirvió para nada, era un intercambio persona a persona a requerimiento. Este año solo tuvimos información de 68 ciudadanos. Este cambio sustantivo es sobre el volumen de información, a partir de un protocolo que AFIP y el IRS van a llevar adelante con rigor técnico y confidencialidad”, continuó.

“Este es un enorme gesto de confianza del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno argentino en una relación que nació en 1823 cuando reconoció la autonomía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora comienza un capitulo de relaciones más profundo y más maduro. Sabemos el impacto que va a tener en el 2023, pero también el que va a tener para los próximos 5 o 10 años, no solo para Argentina sino también para Estados Unidos”, aseguró Massa.

“Esto hace a la transparencia fiscla. No buscamos perseguir a nadie, sino algo más simple. Que cualquier argentino que paga sus impuestos, que cumple sus obligaciones, que hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por los que encuentran vías de elusión. Es un acto de estricta justicia tributaria. Que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días frente a aquellos que se escapan y eluden y que además tienen el blindaje del sistema financiero de EE.UU. para guarecerse”, apuntó.

Massa comenzó a hablar del tema pocos días después de asumir la titularidad del Palacio de Hacienda, habló del tema con funcionarios del Departamento de Estado y el Tesoro en su viaje a Washington, en setiembre pasado, y la firma se dio en tiempo récord. Según cálculos oficiales, hay un universo imponible de cuentas no declaradas en EEUU que podría alcanzar los USD 100.000 millones, cifra que aportaría a las arcas públicas, en concepto de impuestos a las Ganancias y otras percepciones, unos USD 1.000 millones anuales, aunque la cifra podría ser mayor.

“Estados Unidos no será más guarida de argentinos que quieran evadir impuestos. Esto es histórico y nos va a permitir, además, modificar la base tributaria”, explicó Massa en diálogo con Infobae semanas atrás, cuando confirmó la firma de acuerdo.

El objetivo del Gobierno argentino es que empiece a regir en 2023 y que se de en el marco de Fatca, la ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (o Foreign Account Tax Compliance Act).