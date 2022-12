En la edición de Firma y Aclaración de este miércoles 7 de diciembre, el invitado de Ricardo Bustos fue el Dr. Juan Manuel Zapata, delegado regional del gremio UPCN.

Zapata habló sobre el estado de precarización del área de Estadísticas del Hospital Zonal Esquel, donde trabajan 13 personas en un espacio muy reducido y con estantes que superan las 100.000 historias clínicas.

Una advertencia de los trabajadores y acompañada por el gremio fue dejar de dar turnos a los pacientes chilenos, ya que hay mucha demanda y prefirieron priorizar a los ciudadanos argentinos.

En principio, el Dr. Zapata comentó sobre el problema de los trabajadores: "Nosotros, como representantes gremiales, recogimos el guante de las inquietudes de 0 la gente de estadísticas. Acá es donde tenemos que observar detalles. El Hospital Zonal Esquel es el hospital que alberga desde Carrenleufú, hasta Lago Puelo y José de San Martín. A su vez, le tenemos que sumar la atención por el acuerdo con la gente de Chile. Hoy por hoy, es un hospital de complejidad grado 6 como los de Puerto Madryn, Trelew, Rawson o Comodoro. Sin embargo, al estar a 600 estamos relegados y le siguen poniendo parches, sin dar una solución concreta a la atención que se merecen todos los ciudadanos. Tanto los que vienen de chile, como los que están en la comarca".

"Uno ve que atienden desde las 8 a 10 de la mañana. El personal está abocado y trabaja siete por veinticuatro todo el año. Se atiende y se da turno en esa franja horario, pero están trabajando con 100.000 historias clínicas. Ellos te tienen que dar turno, controlar lo que solicitan los médicos y también si les piden historias clínicas, llevar carpetas. El trabajo es muy arduo y están hacinados en un lugar de dos por dos, que incumple con las medidas de seguridad e higiene", remarcó el delegado de UPCN.

Con respecto a la situación los ciudadanos de Chile, Zapata indicó: "Quizás se malinterpretó con los pacientes chilenos, pero la idea era la siguiente. Si hay un profesional médico que te atiende dos veces a la semana, puede atender 20 personas por día y son 40 turnos, pero la gente que hay excede esa demanda. La gente de estadística después tiene que poner la cara. Se habló de un cuento de ficción sobre tecnología, que en un momento se tenía que pedir el turno por internet con la pandemia. Después, los compañeros de salud están a manuscrita llevando todos los legajos".

Como una de las posibles soluciones al problema, sugirió: "Necesitamos sí o sí un nuevo hospital. Hasta ahora han dado anuncios y es la solución. No se puede poner parches sobre parches. Lo van a tener que resolver. También se necesita mayor personal y no vamos a permitir que se haga con pasantías, cuando tenemos una universidad con técnicos profesionales. El área tiene 13 personas".

Si tuviéramos una tecnología avanzada no necesitaríamos todo el personal que se está reclamando.

Además, Zapata comentó que plantearon, también como solución, tener otro espacio: "Estuvimos hablando con la dirección para buscar un espacio físico para poner algunos archivos y queden guardados, para tener más espacio. Hoy no cumplen con las medidas mínimas de seguridad e higiene. Están con un anafe a dos metros de todo un bibliotecario lleno de papel. Hay 13 personas adentro y esto tenemos que entrar a marcar. Los estantes se pueden caer y los pueden aplastar. El estado nos exige cumplir con requisitos, pero en este caso, lo que mostramos es una realidad paupérrima en cuanto a las prestaciones".

Por otra parte, habló que desde el gremio tuvieron una reclamo desde la guardia nocturna: "Hace un tiempo estuvimos con un jefe de enfermería. Me voy a meter en la guardia, que es otro tema. Tuvimos un reclamo donde manifestaban que había pediatras que marcaban y se iban a dormir. Era el enfermero el que tenía que estar cubriendo eso. Cuando había una urgencia había que llamar al profesional. La respuesta es que siempre lo hicieron. Eso se hacía tiempo atrás y hoy no se puede naturalizar porque la población ha aumentado. Si hay un profesional que cobra para estar en cierto horario, tiene que estar. Estas son problemáticas que tenemos que visibilizar".

En cuanto a posibles encuentro con al ministra de salud de la provincia, Zapata contó: "Le estamos pidiendo a la Ministro que vea y que charle sobre la realidad que está pasando. Esto queremos y también queremos la respuesta, porque en la Cordillera seguimos siendo marginados. Que no me vengan que hubo una reunión y que me digan que estamos trabajando en esto. Queremos ver la realidad. Una ambulancia sola no es el mayor beneficio, porque la estructura edilicia se está cayendo a pedazos. Construir una piecita más no es la solución. Son parches y la cruel realidad que estamos viviendo en el Hospital".

"Hoy presentamos un petitorio y esperaremos 15 días para que empiecen a dar respuestas. Si no hay respuestas, vamos a hacer una asamblea y ver cuál es la estrategia para que nos escuchen. Hoy, creo que la señora ministro está preocupada y dijo que iba a venir", agregó el delegado de UPCN.

Por último, dejó en claro que el reclamo no tiene que ver con lo salarial. "Tenemos algunos aspectos en el gremio. Las convenciones paritarias las discuten en Rawson y eso no está en debate. Solo discutimos la problemática de los compañeros, la falta de presupuesto, de voluntad por parte de las autoridades para darle solución a esto. Vuelvo a repetir, ellos te atienden, son los soldados en la primera línea de batalla. Queremos mostrarle a la población que no son los responsables ellos, sino los generales, los que están haciendo mal las cosas. Son 13 personas en un lugar de dos por dos, con 100.000 archivos. Hoy se está incrementando este riesgo de Covid y tienen que estar con una distancia que no la están cumpliendo", concluyó Zapata.