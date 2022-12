Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina, se encuentra en Qatar para ver el Mundial y seguir de cerca a la Selección. En diálogo con Diario Marca de España, pusieron al político en aprietos al preguntarle si prefiere ver a Lionel Messi campeón o volver a ser presidente. ¡Mirá lo que contestó!

"¿Un Messi campeón o un Mauricio Macri presidente de nuevo?" Esa fue la pregunta que puso entre las cuerdas a quien supo comandar a la Nación Argentina entre 2015 y 2019. "Messi campeón, las prioridades hay que tenerlas muy claras", contestó enseguida el expresidente de Boca. Por ahora, primero hay que superar a Países Bajos, este viernes a las 16 por los cuartos de final del Mundial.

Luego, le tiró lujos al equipo de Scaloni: "Está entre los cinco o seis mejores seleccionados". Eso sí, fue precavido ya que mencionó que "hay otros que pintan más sólidos", y nombró a Francia y Brasil, a los que "se los ve un poquito más arriba". No obstante, aseguró que Argentina "no gastó todavía su cuota de suerte. En cambio, otro sí como le ocurrió a Francia contra Polonia". Por último, destacó a Lionel Messi como el factor clave: "No solo es el mejor del mundo sino que el 80% de la gente quiere verlo campeón. Lo veo mucho más maduro. Hace jugar a todos y en el momento importante está".