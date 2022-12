Lucas Villarroel es uno de los argentinos que se fue a Qatar pero con una fuerte historia de vida detrás y una promesa a su mejor amigo, quién enfermó y no pudo acompañarlo en esta travesía. Después de recorrer más de 20 mil kilómetros “con dos remeras, dos pantalones cortos y uno largo”, llegó a Doha en septiembre.

A pesar de no tener ningún sustento económico y no saber cómo seguirá su vida después de esto, Lucas está contento por todo lo que aprendió y vivió desde que se fue de Esquel para iniciar su viaje. Entre una de sus promesas de vida, está la que le hizo a su amigo Ignacio, conseguirle la firma de Julián Álvarez, quien es el ídolo de ambos porque son fanáticos de River. Y la cumplió.

Según contó Lucas para sobrevivir paso por todo. “Dormí en la calle, pedí comida, tomé agua de las fuentes, pedí ayuda, conocí mucha gente, pero lo peor de esto ya pasó”.

En cuanto a la decisión de dejar todo para emprender un viaje que no sabía cómo iba a terminar, dijo: “Porque yo no tenía ni tengo nada que perder. Lo más importante que tenía, que era mi abuelo, ya había muerto. Y además tenía que sanar muchas cosas de mi vida, así que decidí irme y le propuse a mi amigo Nacho, viajar juntos, pero surgió un problema, le detectaron cáncer, tuvo una operación muy grosa en la cabeza. Entonces le dije que yo iba a ir y como sea le iba a conseguir la firma de nuestro ídolo, Julián Álvarez”.

Su historia se hizo conocida cuando le realizaron una entrevista para TyC Sports donde mucha gente le escribió para ayudarle y entre esas personas fue la novia del futbolista quien le contactó para decirle que le iba conseguir la firma.

Lucas pudo buscar la foto firmada por Julián. “La verdad es que no sé qué haré cuando termine esto y no me importa, vivo el día a día, disfrutando”, sostuvo.

Ahora está viviendo en un departamento junto a otros dos argentinos, pudo ir a tres partidos del Mundial, de los cuales dos fueron de la Selección.

Al referirse a su amigo, informó que está “mejorando de a poco. Sigue con su tratamiento y tiene que cuidarse, pero está feliz con esto que conseguimos”. Su objetivo que era sanarse, dejar de tomar y de consumir, ya lo cumplió, al igual que la promesa a Ignacio.