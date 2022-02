P:¿Qué es la biodanza?

R: Esta pregunta es una pregunta como, ¿Cómo es ser papá? ¿Cómo es ser mamá?, hay que vivirlo para entenderlo. Lo que yo puedo decir en una forma verbal solamente va a alcanzar algún punto. En breve, yo diría que la biodanza es movimiento en grupo para ser feliz. En la metodología de biodanza decimos que la biodanza es re-educación afectiva, es un sistema de integración y renovación orgánica. Son solamente aspectos de un sistema muy, muy, amplio. Es una práctica regular, en un grupo con las mismas personas, que están entregando en un proceso de profundización en una forma colectiva. Y vuelven cada semana a una vivencia de biodanza en la cual la facilitadora da impulsos de movimiento que ayuda a los alumnos y a las participantes a conectar con su emoción, con su identidad, con el sentir y simplemente permitir al cuerpo moverse como quiere, como necesita. Vivimos en una sociedad muy intelectual, muy deprimida, que estamos muchas veces disociados entre pensar y sentir. Cuerpo y mente. Por eso, en Biodanza, que viene de bio -vida- y danza -que es movimiento pleno de sentido- por eso se llama biodanza y no biobaile. Nunca se trata de copiar pasos, se trata de sentirse libre en su movimiento y entregarse a un autodescubrimiento. Y en este viaje lo colectivo es muy importante porque las otras personas en el grupo semanal se convierten en algo como una familia. Se van conociendo y apoyando en los desafíos que nos da la vida. Por eso, justamente la reeducación afectiva. Por último, se siente muy bien corporalmente la biodanza, nos conecta con la vitalidad, con la salud, también nos ayuda a relajarnos, a soltar el estrés, es una forma muy holística de bienestar.

P:¿Dónde surge este método?

R:La metodología fue inventada por el chileno Rolando Toro, en los años sesenta del siglo pasado. Rolando trabajaba como educador en una escuela y se daba cuenta que el sistema educativo va en contra de la naturaleza del ser humano. Como los chicos que quieren correr, que quieren jugar, como que entonces los reprimen y los ponen en una caja y les ponen información en la cabeza. Él lo sentía muy inorgánico, y en algún momento hablaba de una educación salvaje que nos falta. También, como una manera de conectarnos más con la emoción, con la naturaleza, entonces él tuvo este ímpetu. Luego, por otro lado, Rolando trabaja en un hospital con personas con enfermedades mentales. A él le interesaba la pregunta: ¿Es posible evocar empatía en personas psicópatas?. La respuesta es no, pero igual surgió la biodanza como un resultado hermoso. De hecho, como trabajaba con personas distintas de maneras distintas y algunos ejercicios más relacionados a la relajación y activación surgió que la dinámica grupal los estimulaba de una manera positiva. Entonces, la biodanza viene mucho con el ímpetu de la sanación. Eso hace una diferencia entre la biodanza y otras disciplinas como el psicoanálisis que hace foco en de dónde viene el problema. Como la biodanza no pierde tiempo con esas preguntas directamente nos conecta con la confianza, el placer, la alegría y va directamente a la parte de sanar, con la excepción del proyecto minotauro que nos confronta con nuestros miedos.

P:¿Por qué afirmas que todo el mundo debería hacerlo?

R: Sí yo me imagino que la biodanza sería una materia en la escuela, para mí sería maravilloso por dos motivos. Por un lado, la biodanza nos conecta con nuestra identidad. Pasa con muchas personas que están viviendo disociadas. Yo hablé de eso en mi charla TedX en Esquel. Eso significa que soy una persona pero no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo expectativas de otras personas, quizás ni sé quién soy realmente, y el cuerpo es tremendamente sabio. Cuando yo estoy en movimiento mi cuerpo es como un canal que se abre, que me conecta con mi esencia, porque el cuerpo no miente. En la cabeza nos contamos muchas historias que no son verdad, y cuando danzo eso ya no funciona. Por otro lado, aún no me gusta la palabra debería. ¿Por qué? porque la biodanza también se refiere mucho a la libertad y no quiere forzar a nadie a hacer nada. Parte de la biodanza siempre es que vos sos maestra o maestro de tu experiencia y vos estas invitado a hacer lo que te hace bien. Escuchate y escuchá a tu cuerpo. Por ejemplo, si una danza no te resuena no la hagas porque sos vos el responsable de tu experiencia. Me pasó a mí, recientemente, que no participé en una danza rítmica porque no era mi ritmo en este momento, está perfecto. Para volver, al segundo aspecto de porque sería una buena idea que dancemos todos. Es la reeducación afectiva. Biodanza es un espacio de expansión, de amor, el amor incondicional, que aun si sos como una persona muy impactada por la sociedad, que nos enseña mucho la competencia, el egoísmo, el materialismo, como el yo, yo, yo, biodanza va por otro lado y te muestra como vos sos el otro y el otro sos vos. La forma más rica de existir es en comunidad, en sentirnos uno, no solamente como tribu de seres humanos sino también con la Pachamama, con la tierra, con el cosmos, con el universo, con el todo. Y es un desarrollo de la empatía, realmente cuanto más biodanzo, más me importa el otro. Simplemente si yo me imagino un mundo en el cual todas las personas no piensen solamente en sí mismos, están practicando cuidado, respeto, aceptación y siempre encontrando la mejor manera para todos, pienso que este mundo sería totalmente distinto. De hecho, el fundador de la biodanza fue nominado al premio nobel de la paz.