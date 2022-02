El presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), Rubén Villagra, se refirió al comunicado de prensa firmado por distintas Cámaras de la Provincia del Chubut en el cual se solicita que se asegure la vuelta a clase de los chicos en edad escolar. En este sentido, indicó que “en las charlas que hemos tenido hemos llegado a la conclusión de que ya llevamos casi cuatro ciclos sin clases y esto nos afecta a todos, y les va a afectar a nuestro hijos, a nuestro nietos. Esto va a ser muy grave”.

Asimismo, aseguró que “la culpa no es del chico, no es del padre, no es del colegio, pero el sistema así no va, no enseña. Vamos a terminar mandado a personas a la Universidad en muy malas condiciones de estudio”, alertó y afirmó que “hoy falta trabajo, pero también falta mucha gente especializada o personal que tenga conocimientos. Hoy hay gente sin trabajo, pero mucha gente tampoco tiene estudios. Y si esto sigue así, vamos a ver el resultado maligno, dentro de unos años, que va a haber en toda la sociedad en este sentido”.

El documento, que lleva la firma de distintas Cámaras de la Provincia del Chubut, expresa que “entre 2013 y 2021 el sistema educativo chubutense lleva perdidos cerca de cuatro ciclos lectivos completos. Esta lamentable estadística nos obliga como sociedad a interpelarnos sobre los efectos irreversibles en la formación de los jóvenes chubutenses. Debemos dejar de lado peleas e intereses sectoriales para construir consensos e impedir que la situación se repita y naturalice, y no permitir que siga aumentando la brecha entre jóvenes de distintas realidades”.

Más abajo, el escrito insta “a toda la comunidad educativa, Estado, instituciones y gremios a arbitrar los medios y buscar los canales de diálogo para que, todas las discusiones que deban darse, sean con los alumnos en las aulas”, y agrega que “el camino más saludable y gratificante para revertir el alarmante grado de pobreza existente en nuestro país ‘es la educación’”.

Para finalizar, Villagra explicó que el comunicado de prensa publicado este martes va dirigido “a la sociedad en general, porque estamos del lado del profesor, del maestro; y entendemos también al gremio y al Gobierno, pero hay que buscar un punto de inflexión para que los chicos estén en el aula. Me parece que todos tenemos responsabilidades”.