Empecé a leer sobre feminismo a los quince o dieciséis años, lo milito desde los dieciocho, tuve la suerte de que 2015, cuando tenía veintidós años, la primera marcha #NiUnaMenos vino a romper las espirales de silencio y miles de mujeres salimos a las calles. Estábamos hartas. Hartas, hartas, hartas como alguna vez escribió Simone de Beauvoir.

A lo largo de mis años de militancia tuve que escuchar variadas opiniones de hombres y mujeres: que soy feminazi, que tengo bigote, que lo que digo lo digo porque nadie me garcha, que exageramos, que la piba seguro se lo estaba buscando… La última, la más reciente que nos interpela a todas las que estamos en las calles exigiendo nuestros derechos, provino de Viviana Canosa en un horario central de televisión nacional. Me voy a dar el lujo de citar textualmente su opinión: "¿Le pregunto a las chicas que es patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Qué es el patriarcado para ustedes? ¿Es un padre ausente? ¿Es un hermano que les hizo bullying? ¿Es un pibe que en el secundario no les dio bola? ¿En la universidad no se las garcharon? ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado? Porque la verdad, les diría que empiecen por darse un baño, depilarse, e ir a laburar. Vayan a laburar. Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este gobierno. Por eso hoy es el día internacional de la mujer verde, no de la mujer. Nos robaron hasta eso.”

Desde 2015, la mayoría de estos datos son virales, las consignas de las marchas giran en torno a ellos, pero… ya que estamos… los repito una vez más:

El patriarcado no se trata de un padre ausente. Se trata de un sistema en el que las mujeres que hacemos jornada laboral fuera de nuestro hogar, hacemos en promedio 3 horas más que los hombres de trabajo doméstico diario. Tampoco se trata de un compañero que no nos dio bola en el colegio. Se trata de que en promedio las mujeres sufrimos acoso callejero por primera vez en promedio a los 9 años de edad. Es decir, siendo niñas todavía, nuestro cuerpo es sexualizado simplemente por habitar el espacio público. No se trata de que no nos garcharon lo suficiente en la facultad. Se trata de que por tener el deseo de garchar siempre nos tachan de putas. También se trata de que cuando no queremos garchar, lamentablemente, muchas veces no es respetado. Por las dudas aclaro: estoy hablando del abuso sexual al que constantemente estamos expuestas. A principio de este mes fue noticia el caso de una violación en patota por parte de seis varones a una chica en plena luz del día. Y no, la chica no llevaba la pollera muy corta, tampoco lo estaba buscando. También me parece importante resaltar que en lo que va del 2022 (todavía no llegamos a la mitad de su tercer mes) ya fueron asesinadas 68 mujeres y 59 niños quedaron huérfanos por culpa de la violencia machista. Y no, no se trata de parar para no trabajar. Créeme Viviana, las feministas trabajamos mucho. No solo dentro de nuestros hogares (creo que ya mencioné las 3 horas diarias más que los hombres que le dedicamos a ese trabajo). También trabajos fuera, y en esos casos cobramos en promedio 27% menos que un hombre por realizar el mismo trabajo. También, muchas veces, debemos enfrentarnos con el famoso techo de cristal. Por si no sabés de qué hablo, te lo explico: se trata de que no importa lo bien que laburemos las mujeres siempre van a ascender a un hombre, no importa si este no está tan capacitado como nosotras. Son muy pocos los casos en los que las mujeres llegamos a puestos de poder. Y lo más triste, es que todavía existen algunas mujeres -como vos- que cuando llegan a los lugares de poder cierran la puerta. ¿Para qué estás usando tus minutos de aire en televisión nacional? ¿Para tratar a otras mujeres de vagas y sucias?

Escuchame Viviana, muñeca, todo esto y mucho más es el patriarcado. Como ya laburé y me sobró un ratito, te hice el trabajo a vos. Acá te dejo la definición de la RAE (esa institución decrépita que tanto le gusta a los puristas del lenguaje) sobre el patriarcado: “Gral. Predominio de la autoridad de los varones en una sociedad o grupo social.”

Nosotras estamos ocupadas laburando, marchando y luchando por nuestros derechos -que también son los tuyos- así que antes de increparnos ponete a laburar vos y buscate vos solita la definición de patriarcado en el diccionario.