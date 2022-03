Esta mañana, desde el Círculo Médico del Oeste del Chubut confirmaron que levantaron el corte de prestaciones a PAMI, que se vio afectado durante la última semana.

El Presidente del Círculo, y quien da a conocer las resoluciones de la Comisión Directiva, Dr. Marcelo Mingo, confirmó que los médicos vuelven a prestar el servicio con PAMI por un periodo de tres meses, mientras continúan negociando.

"Mantuvimos reuniones con la jefatura delegación de Comodoro y ayer una comunicación con el PAMI central. Volvimos a exponer nuestras cuestiones a resolver. Son puramente administrativas y no tienen nada que ver con la atención médica de los pacientes. Nunca tuvimos una queja oral ni escrita sobre la atención y el trato con el paciente. Es una cuestión de cómo se van a pagar y autorizar los servicios que prestamos", resaltó Mingo.

Asimismo, el doctor agregó: "Para tratar de lograr una solución, hemos abierto un paréntesis de tres meses para continuar como hicimos estos siete años, facturando y llevando al cobro la facturación. En estos tres meses vamos a intentar acercar posiciones, aunque, por ahora, la totalidad de la comisión directiva y los directivos de las clínicas y la institución que hace diagnóstico de imágenes han decido que el sistema no es bueno ni conveniente para atención que brindamos y no nos asegura un buen funcionamiento de los médicos en consultorios".

En cuanto a lo digital que plantea PAMI, Mingo consideró: "No estamos en contra de lo digital. Los médicos, independientemente de la edad, tenemos que estar actualizados en todo tipo de cuestiones digitales. Estudiamos digitalmente y atendemos simuladores digitales para las operaciones. Tenemos un montón de accesos que no nos impide usar la computadora. Lo que discutimos es quién tiene que usarla en el momento de administrar las órdenes médicas y autorizarlas. Para nosotros lo tiene que hacer la obra social y no el médico".