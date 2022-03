El diputado nacional, Ignacio Torres, estuvo presente en la apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Chubut, en la capital provincial y realizó un balance del discurso del Gobernador, Mariano Arcioni.

En este sentido, Torres indicó que con el bloque quisieron estar presentes porque "es importante escuchar el balance del ejecutivo provincial y ver el plan de acción para lo que viene".

Asimismo, sostuvo que fue un discurso largo, en el que se "habló mucho, pero se dijo muy poco".

Al analizar el discurso del mandatario provincial, Torres aseguró que "se habló de variables del Estado y me hubiese gustado escuchar más autocríticas".

Al ser consultado por la situación educativa en la provincia, el Senador Nacional, aseguró que "los gremios me dicen todos los mismo, que el Gobierno prometió algo que no podía cumplir pero los trabajadores no lo sabían".