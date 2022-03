La actriz Lucía Pérez Marrero continuará con los talleres de teatro

La actriz Lucía Pérez Marrero, en diálogo con Red43 habló sobre la continuidad de los talleres de teatro y el acompañamiento del referente teatral Luis Bertero.

Antes de irse de Esquel, el actor y productor decidió darle un cierre a Cosas de Madre y Teatro Malacara. Por tal motivo, la actriz contó que se acercó a la Secretaría de Cultura y presentó un proyecto para continuar con los talleres.

"Como la respuesta fue afirmativa pude seguir", dijo, y contó que "Luis está a un Whats App de distancia, todo el tiempo me está preguntando cómo estoy; me está apadrinando de alguna forma y me da consejos sobre todo".