Este miércoles vecinos y vecinas de Esquel celebraron un nuevo aniversario del plebiscito por el No a la Mina. Para conmemorar el Día de la Dignidad y los 19 años de lucha, realizaron la tradicional movilización que comenzó en la Plaza San Martín y recorrió las calles del centro de la ciudad.

Cabe recordar que la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina junto a distintas organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y la junta vecinal del Barrio Ceferino promovieron una serie de actividades que comenzó este martes 22 de marzo - Día Mundial del Agua. Las propuestas continúan este 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, dado que el objetivo fue entrelazar estas fechas que están vinculadas a luchas por los Derechos Humanos.

En los momentos previos a la marcha, integrantes de la Asamblea leyeron el siguiente documento:

Hoy nos reunimos nuevamente en nuestra plaza para celebrar el Día de la Dignidad de Esquel. Desde hace 19 años en este pueblo se resiste y se lucha defendiendo el agua, el territorio y el derecho a la vida.

El 23 de marzo del 2003 en Esquel se marcó un hito histórico que es reconocido a nivel mundial: en un pequeño pueblo de la Patagonia una comunidad organizada e informada en verdaderos encuentros de educación popular y ejecutando la democracia directa por medio del histórico plebiscito, le puso freno a los intereses saqueadores de la minera Meridian Gold, al gobierno provincial que secundaba y respaldaba el saqueo y a los medios de comunicación cómplices. No nos dejamos engañar y hoy podemos decir que esa montaña sigue en pie gracias a su gente!!!

Pero el oro sigue ahí como todos los metales, en las entrañas de nuestra querida montaña y también en el resto de la provincia, donde abunda la plata, el plomo, el uranio y tantos otros minerales que son de interés para el capitalismo depredatorio. Desde hace años, hemos sido testigos de cómo se fue gestando la traición al pueblo chubutense. Nada le faltó a este gobierno provincial en su afán de instalar la megaminería en la provincia: presentaron un proyecto de zonificación 18 años después de vencido el plazo de presentación del mismo redactado a espaldas del pueblo y de las instituciones científicas provinciales, utilizaron en sus objetivos una falsedad ideológica, no respetaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ni el Acuerdo Escazú. Además, cabe destacarse como hechos de suma gravedad, la forma en noviembre del 2014 y mayo del 2021, la Legislatura Provincial ninguneo los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular en el cual el pueblo dejaba bien en claro que NO HAY LICENCIA SOCIAL PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA A GRAN ESCALA EN CHUBUT.

Lamentablemente ninguna de las múltiples expresiones populares de estos últimos años sirvió para evitar la traición de la Legislatura chubutense el 15 de diciembre pasado. Sabíamos que el proyecto de zonificación se votaría entre gallos y medianoche; quisieron algunos “ausentarse”; otros levantaron su mano para aprobar un proyecto de ley que impide que un juez en primera instancia pueda presentar un recurso de amparo, quitándonos a todos los chubutenses el derecho de acceso a la justicia; y finalmente otros cambiaron su voto a última hora. Además, como para culminar la barbarie un hecho que debe ser juzgado y condenado es la decisión de la brutal represión hacia quienes defendían el agua de todos. Si el 23 de Marzo es el Día de la Dignidad de Esquel, el 15 de diciembre del 2021 quedará en la historia como el “Día de la Traición al Pueblo de Chubut”. Nunca olvidaremos que usaron el estacionamiento de la legislatura para detener ilegal y clandestinamente a dos compañeras que además fueron golpeadas. Nunca olvidaremos que por las calles de Rawson y Trelew se desató una verdadera cacería contra los vecinos. Aún quedan las secuelas psicológicas de tanta violencia, y las secuelas físicas de quienes quedaron en situación de discapacidad y continúan rehabilitándose. Hoy nuevamente exigimos a la justicia dé curso a las innumerables denuncias presentadas por los vecinos, y que especialmente se investigue y condene a los responsables de la masacre de diciembre.

El 23 de marzo de 2003 se gestó en esta ciudad una lucha que supo crecer y multiplicarse a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y el pasado diciembre con una movilización popular sin precedentes volvimos a hacer historia otra vez. Hoy la dignidad es de todo el pueblo Chubut. Y con esa dignidad presentaremos nuestra Tercera Iniciativa Popular, que deberá ser aprobada porque nos deben una ley.

A 19 años del histórico plebiscito, a las vísperas de los 46 años de golpe cívico-militar desde Esquel repetimos, gritamos y reivindicamos: No es NO

El Pueblo exige la Iniciativa Popular!!!

Marichiweu!!!

NO A LA MINA!!!

No pasarán, no pasarán, no pasarán!!!

Compartimos imágenes del Facebook No a la Mina Esquel sobre la movilización