Durante la realización de la Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, un grupo de vecinos se hizo presente para reclamar soluciones o respuestas ante una problemática de servicios que lleva ya varios años.

Se trata de 96 familias del ex Siprosalud 3, que hace varios años compró sus lotes en cercanías de la chacra de Judiciales y no cuenta con los papeles para poder escriturar, ni con servicios, a pesar de que ya haya familias viviendo en el lugar.

En representación del grupo, Yanina dialogó con los medios para dar a conocer la situación: "no tenemos los servicios que ya pagamos por privado a una empresa hace tres años. No tenemos respuestas, la situación es preocupante; se acerca el invierno, hay niños pequeños en el lugar. No s acercamos porque nos une ese tema que es conjunto con otros barrios".

"Pedimos acompañamiento y soluciones. Necesitamos que nos pongan los servicios. Los lotes los compramos hace 10 años; estaría faltando el tema servicios para enviar de nuevo la mensura con los planos de servicios para aprobar y escriturar; de esa manera los vecinos pueden acceder"

En este sentido, Yanina enfatizó que "estamos atados de pies y manos. Los lotes los compramos por medio de Siprosalud; a un privado le pagamos los servicios.