El Rock de luto: murió Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Este 25 de marzo falleció en Bogotá el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, el cuerpo sin vida del famoso músico fue encontrado en un hotel ubicado al norte de Bogotá, capital de Colombia, donde se encontraba para presentarse en el Festival Estéreo Picnic.

En la cuenta oficial de la banda, los integrantes de grupo, publicaron un comunicado con el que pidieron respeto a la privacidad de la familia y, además, expresaron estar devastados por la noticia.

Todavía no se conoce con certeza la causa de la muerte del músico. En tanto Foo Fighters, además, dio a conocer que se cancelan todas sus presentaciones en Suramérica mientras superan el duro golpe que representa el haber perdido a Taylor Hawkins.

Desde diferentes ámbitos han lamentado el deceso de Hawkins, entre ellos la Embajada de Estados Unidos en Colombia y aristas como Ozzy Osborne y Juanes.

¿Quién era Taylor Hawkins?

Taylor Hawkins es originario de Forth Worth, Texas, donde nació el 17 de febrero de 1972. Luego, desde los 4 años, se radicó en Laguna Beach, California.

Hawkins hizo parte de la banda que acompañaba a Alanis Morissette durante su gira Jagged Little Pill, lo que le dio fama internacional y le ayudaría a entrar a Foo Fighters en 1997 junto a Dave Grohl para así alcanzar la cima a nivel profesional y recorrer el mundo con la que, para muchos, es una de las bandas más relevantes de los últimos tiempos del rock mundial.

El músico participó en todos los discos de Foo Fighters desde su incorporación, incluyendo a There Is Nothing Left to Lose (1999) hasta Medicine at Midnight (2021). Su último trabajo estuvo vinculado a unos covers de los Bee Gees y en la participación en la película de terror Studio 666.